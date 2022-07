Paulina Goto se emociona al presentar el emotivo tema musical de Vencer la ausencia y Ariadne Díaz llora al escucharlo La actriz y cantante mexicana es la encargada de interpretar el tema musical principal de la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, que fue presentada este miércoles a la prensa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paulina Goto no solo tendrá una participación especial en Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, sino que también será la encargada de interpretar el tema musical principal de la telenovela: 'Te voy a extrañar', una canción muy especial para ella. "Estoy supercontenta y superagradecida por poder ser parte de este proyecto tan hermoso", expresó este miércoles la actriz y cantante mexicana durante la presentación a prensa del melodrama que protagonizan Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva y compañía. "Ojalá que este tema, que escribimos con todo el cariño especialmente para esta historia y yo personalmente para mí papá, les guste mucho, que sea también un canal para sanar y para ver la vida y la muerte como algo natural, un proceso de la vida y sabernos acompañados siempre", dijo la protagonista del exitoso melodrama Vencer el miedo, quien perdió a su papá en 2020. "Yo hoy tengo la certeza de que las personas que queremos que ya están allá de alguna forma siempre están con nosotros y que todo el amor que siembran en nosotros se queda". Paulina Goto Paulina Goto y la productora ejecutiva de Vencer la ausencia, Rosy Ocampo | Credit: Twitter Rosy Ocampo Goto, quien cuenta con 5 millones de seguidores en la red social Instagram, no pudo evitar emocionarse al dar paso al video oficial de la canción por todo lo que representa para ella. Paulina Goto Paulina Goto se emociona al presentar la canción 'Te voy a extrañar' | Credit: TelevisaUnivision "Antes de que lo vean, a todas las personas que han pasado por una pérdida yo les invito a tomar la vida y a encontrar propósito y a seguir adelante", dijo al borde de las lágrimas. El tema musical, que ya está disponible en todas las plataformas de música en streaming, tocó el corazón de Ariadne. Ariadne Díaz Ariadne Díaz llora al escuchar 'Te voy a extrañar" | Credit: TelevisaUnivision "Aquí reponiéndonos de semejante canción, yo estaba llorando como loca. ¡Qué bella canción! Creo que de las más lindas que he escuchado en mi vida", dijo mientras secaba sus lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vencer la ausencia narra la historia de cuatro mujeres cuya entrañable amistad se resquebraja cuando, a causa de un mismo accidente, pierden lo que más amaban. Tras descubrir que detrás de aquel suceso hay un misterio que las une, deberán decidir entre vencer la ausencia y las pérdidas en soledad, o reconstruir sus vidas, recuperando la sororidad que las unía. Vencer la ausencia Alejandra Barros, Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision La telenovela se estrena en México el lunes 18 de julio a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

