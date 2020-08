Paulina Goto se confiesa sobre Vencer el miedo: "Estaba un poco dudosa de si era el proyecto para regresar" Por Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía TELEVISA Desde cómo llegó a su vida la telenovela, hasta el motivo que la hizo dudar en un inicio de si era el proyecto adecuado para ella... La actriz y cantante mexicana nos cuenta todos los entresijos de su participación en esta telenovela que protagoniza junto a Danilo Carrera y que Univision transmite de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este. "Me buscó Rosy Ocampo, la productora, directamente para ver si estaba interesada en leer los primeros capítulos que ya estaban escritos, y me vi personalmente con Benjamín Cann, el director, para que me platicara un poquito más de la historia". "Estaba un poco dudosa de si era el proyecto para regresar a la televisión. Tenía algunas dudas respecto al guion, sobre todo la parte del lenguaje era algo que me preocupaba un poquito porque de repente hay escritores que usan palabras que ya no usamos mucho en la vida cotidiana y en el guion me encontré mucho con esto. Y ahí Benjamín [el director] me dijo 'estamos trabajando, obviamente eso se puede cambiar'. Y esa libertad que me dieron me dio mucha más tranquilidad y seguridad porque hay productores y directores que no te dejan cambiar una sola palabra del guion, entonces si el guion no está del tiro luego se vuelve como una bronca a la hora de abordar una escena o un personaje porque te estorba más que apoyarte". "En algún momento Danilo, que ya estaba dentro del proyecto, me echó una llamada y me dijo: 'Pau anímate, está padrísimo, te va a encantar'. Y realmente la llamada también me tranquilizó mucho y como que me ayudó mucho a agarrar confianza. Y al día siguiente me vi con Rosy y le dije: 'Voy en el proyecto, vamos a hacerlo'. Me mandaron un segundo tratamiento del guion y la verdad es que me enamoré de la historia y del personaje". Estoy feliz y agradecida de que me hayan dado esta oportunidad y haya llegado este proyecto a mi vida. Para mí fue un reto definitivo actoral y disfruté mucho el proyecto, al equipo. Nunca había trabajado con Benjamín Cann, el director de la telenovela, y fue un gran regalo. Definitivo el director con el que más rico he trabajado y más he aprendido. Disfruté mucho trabajar con él". "Al principio empecé a tomar primero clases de dibujo, como lo más básico. Me gustó mucho experimentar con el dibujo, la sombra, el color, la luz… Cosas que no había experimentado antes. Y luego empecé a tomar también clases de grafiti porque en algunas escenas salía haciendo grafiti. Obviamente contamos con expertos artistas que hacían todos esos murales impresionantes que nos apoyaron mucho con eso". "Con Benjamín Cann, mi director, seguimos en contacto y me encantaría volver a coincidir con él; con Rosy y con Silvia [productoras] también hicimos una relación muy bonita y con mis compañeros actores. Con Danilo siempre voy a estar muy agradecida porque fue clave también esa llamada que me hizo. Siempre es muy lindo y está al pendiente de lo que hago, y lo que necesites, lo que se te ofrezca, esas cosas siempre se agradecen mucho". "Soy muy perfeccionista y puedo llegar a ser muy crítica pero también ya como que he aprendido a relajarme y a ser como amorosa conmigo misma. Y sí me gusta ver lo que estoy haciendo porque a veces hay cosas que cuando las puedes ver de fuera puedes captar otros detalles y cosas de 'ay esto me gustó, entonces me puedo seguir por aquí para otro escena o a lo mejor esto definitivo no funcionó'. La verdad es que cuando tienes un buen director puedes confiar ciegamente en eso y en lo que está pasando. Y a veces al verte lo que pasa es que te empiezas a preocupar mas de cómo te ves físicamente, como la vanidad, a lo que está sucediendo en la escena, entonces creo que la clave es esa, como no engancharme en la vanidad de cómo me veo y enfocarme realmente en lo que está sucediendo y uno sabe cuando estás realmente comprometida en una escena y estás de verdad y cuando no". "Pudimos empezar a trabajar antes, no porque sea una telenovela más corta, más bien fue la fortuna de que el proyecto se empezó a preparar con más anticipación, entonces tuve chance de preparar más mi personaje, de ver algunas escenas antes como en ensayo; que a veces, por ejemplo, en Un camino hacia el destino no tuve tanto esa oportunidad porque fue de quedé en la telenovela y empezamos a grabar a la semana, entonces no hay mucho chance de hacer mucho. Ahora sí pudimos hacer más pruebas de vestuario, de checar más a detalle las cosas pero en realidad el ritmo de trabajo es muy similar". "Yo estuve haciendo alrededor de 20/30 escenas en un día, que es a lo que ya estoy acostumbrada en televisión; pero lo que sí cambió también por ejemplo, que creo que influye más con el director y lo exigente y meticuloso que es, que si nos tomábamos más tiempo en ciertas escenas, en hacer diferentes tomas. Tuvimos oportunidad de tener unos lentes increíbles para filmar las escenas, algunos lentes más como tipo formato cine, entonces eso estuve padre. Creo que es una telenovela que tiene mucha calidad". No dejes de ver a Paulina Goto de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este, por Univision en la telenovela Vencer el miedo.

Paulina Goto se confiesa sobre Vencer el miedo: "Estaba un poco dudosa de si era el proyecto para regresar"

