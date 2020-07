Paulina Goto 'rompe el silencio' en su regreso a Univision La actriz mexicana afronta uno de los retos más complejos de su carrera como protagonista de Vencer el miedo, telenovela que se estrena hoy a las 7 p.m., hora del Este. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Paulina Goto regresa este lunes a las pantallas de Univision como protagonista de Vencer el miedo, una telenovela que, además de entretener, busca derribar miedos y abrir una conversación sobre el embarazo adolescente y la violencia de género a través de las diferentes problemáticas sociales que se abordarán a lo largo del melodrama. "De los proyectos que he hecho es de los que me siento más orgullosa como actriz y como ser humano", afirma la actriz mexicana. "Combinar el entretenimiento con poder dar información al público sobre temas sensibles y y de alguna forma dejar como una huella positiva en la sociedad y en los corazones de la gente que nos vea me parece increíble". Image zoom Paulina Goto es Marcela en Vencer el miedo Cortesía TELEVISA En la telenovela, Goto interpreta a Marcela, una joven que harta de ser vigilada y reprendida por su déspota padre se refugia en su novio Rommel y la pandilla de este sin imaginar que esto la llevará a pasar tres años en un centro de Internamiento para Adolescentes tras ser acusada de robo y señalada como la principal sospechosa de un asesinato que no cometió. "Para mí este personaje fue un reto porque nunca me habían visto antes haciendo algo así", asegura la también cantante. "Si bien es la protagonista, es una protagonista que se equivoca un montón y que tiene carácter". Precisamente la personalidad que posee Marcela fue lo que más trabajo le costó a Paulina a la hora de construir el personaje. "Yo tengo una energía como más ‘relajada’, como que siempre estoy así flotando y cantando y Marcela es todo lo contrario, entonces entrarle a esa parte corporalmente, la voz, la forma de comunicarme… Fue creo que lo que más me costó", admite. Image zoom Paulina Goto y Danilo Carrera, protagonistas de Vencer el miedo Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el fin de darle la mayor veracidad posible al personaje, la actriz realizó junto con el director de la telenovela, Benjamín Cann, un importante trabajo de campo previo al inicio de las grabaciones que la llevó a visitar diferentes barrios de la Ciudad de México. "Estuvimos en algunos barrios que digamos se podrían asemejar al mundo en donde se desarrolla esta historia, entonces fue muy padre como poder ir y observar la forma en la que los personajes se mueven, se miran, se relacionan", cuenta Paulina. Image zoom Vencer el miedo Instagram Vencer el miedo Durante su transmisión en México, el melodrama recibió críticas muy positivas; pero, sin duda, lo que más emociona a Paulina es haber tenido la oportunidad de cambiarle de alguna forma la vida a alguien a través de las historias que se cuentan. "Yo tuve una experiencia muy bonita con la canción 'Rompe', que es el tema de la telenovela. Por ahí alguien me escribió un día y me dijo que mi canción le había ayudado a tomar la decisión de romper el silencio y pedir ayuda en ciertas situaciones que estaba viviendo, entonces está bien bonito poder pasar un mensaje positivo".

