Conoce al novio de Paulette Hernández, la protagonista de Cuna de lobos

La actriz mexicana, que interpreta a Leonora en la nueva versión de Cuna de lobos que transmite Univision de lunes a viernes en horario estelar, mantiene un noviazgo con un galán de telenovelas de Televisa. ¡Conócelo!

Paulette Hernández

La actriz mexicana debutó el pasado lunes 21 de octubre en las pantallas de Univision como protagonista de la nueva versión de Cuna de lobos, historia que encabeza Paz Vega en la piel de la malvada Catalina Creel.

Su pareja

Pocos saben, sin embargo, que la joven intérprete –Leonora en Cuna de lobos– mantiene en la vida real un noviazgo con un galán de telenovelas de Televisa.

Galán de telenovelas

Se trata de Pierre Louis, un actor y cantante mexicano que ha formado parte en el último lustro de exitosos melodramas de Televisa.

Sus inicios

Pierre se dio a conocer en el año 2013 como uno de los hijos del personaje que interpretaba Cynthia Klitbo en la exitosa telenovela De que te quiero te quiero, historia que encabezaron Livia Brito y Juan Diego Covarrubias.

Inolvidable personaje

El actor también participó en la telenovela Enamorándome de Ramón (2017), donde protagonizó una hermosa historia de amor junto a la actriz Claudia Martin.

Tal para cual

Pierre y Paulette presumen con frecuencia su amor a través de las redes, donde demuestran que están hechos el uno para el otro.

¡Qué beso!

"Entre tantas posibles realidades y nos pudimos encontrar", fueron las palabras con las que la actriz acompañó esta romántica instantánea.

Amor del bueno

Lo que sobra entre Pierre y Paulette es amor del bueno. "Por más viajes, por más ataques de risa, por más canciones descubiertas, compuestas, por más bailes, por más pases de americano, por más atracones de comida, por más y más amor, de ese amor lindo que usted se merece", le escribió Paulette a su pareja con motivo de su último cumpleaños.

De la mano

"Hoy no podía más de cansancio, pero gracias por siempre agarrarme de la mano, por siempre decirme que sí puedo, por siempre ayudarme a llegar a la cima y así poderte compartir las montañas con las que crecí", escribió Paulette junto a esta instantánea.

¡Qué viva el amor!

¡Muchas felicidades parejita!

