Así ha crecido Pato de la Garza de Perdona nuestros pecados a través de sus telenovelas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pato de la Garza Credit: TelevisaUnivision; Instagram Pato de la Garza grabó su primera telenovela con 7 años. Hoy, convertido ya en un adolescente de 16, interpreta a Martín Quiroga en el exitoso melodrama de Univision Perdona nuestros pecados. Así se ha hecho mayor a través de la pequeña pantalla. Empezar galería Antes muerta que Lichita Antes muerta que Lichita Credit: Facebook Antes muerta que Lichita Pato de la Garza tenía 7 años cuando debutó como actor en 2015 en la telenovela que protagonizaron Maite Perroni y Arath de la Torre. Como curiosidad, para que no se durmiera en sus ratos libres mientras esperaba para grabar sus escenas tenía que comer galletas de chocolate con vainilla. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Simplemente María Simplemente María Credit: Instagram Patricio de la Garza En 2016 participó en la segunda etapa del melodrama que protagonizaron Claudia Álvarez y José Ron. 2 de 8 Ver Todo Papá a toda madre Papá a toda madre Credit: TelevisaUnivision Un año más tarde dio vida a 'Neto', uno de los hijos de Raúl Araiza en la telenovela que estelarizaron en 2017 Maite Perroni y Sebastián Rulli. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ringo José Ron Credit: Instagram Patricio de la Garza José Ron fue su padre en este exitoso melodrama que grabó en 2019. "Espero que el destino tenga ganas de reunirnos pronto en otro gran proyecto porque el corazón ya no nos va a separar jamás", escribió desde su cuenta de Instagram una vez que terminó la telenovela dejando patente el vínculo tan especial que se creó entre ambos también fuera de la ficción. 4 de 8 Ver Todo Amor dividido Amor dividido Credit: TelevisaUnivision A los 14 años, asumió el reto de interpretar a 'Pancho', un adolescente rebelde en la telenovela que protagonizaron Eva Cedeño y Gabriel Soto en 2022. Un personaje que le dejó grandes enseñanzas en el terreno personal. "Ahora puedo entender tantas cosas que antes pensaba que no tenían importancia, mi amor creció a mi familia, a mi trabajo y a todas las personas que están cerca de mí". 5 de 8 Ver Todo Perdona nuestros pecados Perdona nuestros pecados Credit: Instagram Perdona nuestros pecados Actualmente da vida a Martín Quiroga, uno de los hijos de Erika Buenfil y Jorge Salinas, en el exitoso melodrama que Univision transmite a las 8 p. m., hora del Este. "[Fue] una experiencia muy bonita, no solo ellos dos que son unos actorazos [refiriéndose a Buenfil y Salinas], pero todo el elenco… Fue un elenco muy bonito y siento que pudimos aprender mucho", dijo en una entrevista para el programa Hoy. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio De niño a adolescente Pato de la Garza Credit: Instagram Patricio de la Garza Pato, quien terminó de grabar en marzo la telenovela Perdona nuestros pecados, cumplió a finales de abril 16 años. 7 de 8 Ver Todo Su otra pasión Pato de la Garza Credit: Instagram Patricio de la Garza Como muchos jóvenes de su edad, Pato es un gran apasionado del futbol. El actor es fanático del Club Tigres, como prueban las diferentes imágenes que ha compartido desde su perfil de Instagram junto a varios jugadores del citado equipo. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

