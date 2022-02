El "vértigo" de los gavilanes ante el estreno de la nueva temporada de Pasión de gavilanes Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pasión de gavilanes Credit: Mezcalent Regresar casi dos décadas después con una historia que fue tan exitosa en su momento supone, sin duda, un gran reto para todos los involucrados en la secuela de la exitosa telenovela de Telemundo, especialmente para sus seis protagonistas: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. Las expectativas que tiene el público respecto a la nueva temporada son muy altas y la incertidumbre de no saber cómo va a reaccionar el televidente está ahí. Los actores, sin embargo, confían en que el gran producto que Telemundo comenzará a transmitir este lunes 14 de febrero a las 10 p. m., hora del Este, y que llevan cocinando a fuego lento desde octubre del año pasado con mucha ilusión y amor sea del agrado de la audiencia.

Natasha Klauss

"Da muchísimo vértigo porque eso ya no depende de nosotros, depende del público", se sincera la actriz colombiana. "17 años después se la están jugando a una historia bastante diferente, a una historia vertiginosa, de suspenso, donde todo el tiempo están pasando cosas. Es diferente a la primera temporada, pero está la esencia porque la familia para mí es la esencia de Pasión de gavilanes, el cómo viven estas historias las parejas y la familia los Elizondo y los Reyes juntos, cómo se compenetran y cómo se meten en la vida del uno y del otro, entonces me parece mágico porque estamos todos involucrados en las historias de todos". Klauss es consciente que de "vamos a recibir muchas críticas de lo que la gente espera" ya que la primera temporada está muy fresca en la memoria del público debido a que la gente la ha seguido viendo, "pero como yo creo que está la esencia, que es esta familia poderosa unida frente a todo, eso va a pasar muy rápido y la gente va a volver a engancharse porque la esencia sigue".

Michel Brown

"A mí no me da vértigo", asegura el actor argentino. "Cuando me comprometo con una historia, me comprometo con la historia y uno va para adelante y nunca sabe lo que va a pasar. De hecho, cuando hicimos Pasión de gavilanes la primera vez, éramos un hermano cubano, argentino y un venezolano haciéndonos los mexicanos en Colombia con música tex-mex. Si lo pensabas era una cosa que era muy difícil que le fuera a ir bien, era un experimento increíble y mira cómo le fue. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es ponerle el corazón a los proyectos y en realidad después está en manos del público. [Pero] yo creo que le va a ir muy bien".

Juan Alfonso Baptista

El actor venezolano es consciente de que "hay mucha expectativa" alrededor de la nueva temporada. "Yo siempre he sido amigo de que uno debe tener unas ideas referente a algo sin hacerse mucha expectativa, sin echarle mucha crema a los tacos, como dicen en México. Referente a ese vértigo del que hablas es un vértigo muy agradable, es como una montaña rusa que no sabes hacia donde va a agarrar, pero obviamente es una montaña con unas bases sólidas, con muy buena fotografía, muy bien escrita… Si supiéramos la fórmula maravillosa estuviéramos haciendo éxito tras éxito, pero esperamos que a la gente le guste".

Paola Rey

"La verdad yo lo estoy haciendo igual que la primera vez que lo hice, con todo el amor del mundo, entregada a mi personaje y agradecida por esta gran oportunidad. Ahora, ojalá el televidente lo vea y lo disfrute tanto como nosotros haciéndolo, ojalá", expresa la actriz colombiana. "Pero igual lo importante es como el amor que le estoy poniendo a mi personaje, el amor con el que yo vengo a trabajar, el agradecimiento total e infinito… Me estoy divirtiendo mucho, me lo estoy gozando. El televidente ya nos dirá si le gusta o no le gusta, pero a la final estoy dejando mi corazón en este proyecto".

Danna García

Más que vértigo, la actriz colombiana asegura que en su caso le da "mucha emoción". "Creo que para Telemundo es un gran reto lo que están haciendo. Creo que regresar con Pasión de gavilanes es un reto grande porque hay mucha expectativa y lo que va a ver el público esperemos que sea lo que la gente quiere ver. Yo le doy la patadita de la buena suerte al proyecto con todo mi cariño, esperando que el público lo reciba con amor, haciendo presencia en mis escenas de Norma con todo el amor hacia mis fans porque lo hago también por ellos, hacia el público que ha sido fiel a Pasión de gavilanes durante tantos años y deseando que les guste mucho el proyecto. Obviamente todos los proyectos se vuelven hijos de alguna manera y este es como un hijo que crece y que queremos que lo sigan queriendo a pesar de que hayan pasado los años".

No dejes de ver el estreno de Pasión de gavilanes 2 este lunes 14 de febrero a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

