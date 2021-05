"Me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción", expresó.

No todos sus protagonistas, sin embargo, están dispuestos a participar en la esperada secuela. Hace varios meses, en una entrevista con un medio español, Michel Brown ya dejó claro que no tiene ningún tipo de interés en volver a interpretar al sensible Franco Reyes.

"Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo", comentó el actor de origen argentino en octubre del año pasado. "Me parece que está increíble y que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención".