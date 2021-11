3, 2, 1... ¡acción! Se graba Pasión de gavilanes 2: primeras imágenes de la segunda temporada Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pasión de gavilanes Credit: Instagram (x2) La exitosa historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown regresa en 2022 a Telemundo con una nueva temporada que se graba desde hace varias semanas en Colombia con un renovado elenco que incluye a cinco de sus seis protagonistas originales. Empezar galería La familia crece Pasión de gavilanes Credit: Instagram 18 años después del estreno de la telenovela que conquistó a millones de televidentes alrededor del mundo, varios de sus actores originales –Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar), Natasha Klauss (Sarita), Kristina Lilley (Gabriela), Zharick León (Rosario) y Tatiana Jáuregui (Dominga)– vuelven a reunirse en Colombia para grabar la esperada secuela de la inolvidable historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, que ahora contará con un nuevo elenco juvenil que representará la nueva generación de los gavilanes. 1 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Jimena en acción Paola Rey Credit: Instagram Paola Rey 18 años después, el tiempo parece que no haya pasado por la talentosa Paola Rey, la inolvidable Jimena Elizondo. 2 de 16 Ver Todo Química explosiva Pasión de gavilanes Credit: Instagram Mario Cimarro La química en el set de grabación entre Danna García y Mario Cimarro parece seguir estando intacta 18 años después. 3 de 16 Ver Todo Anuncio ¿Quién es ese hombre...? Pasion de gavilanes Credit: Instagram Bernardo Flores Como la nueva generación de 'gavilanes', el mexicano Bernardo Flores y los colombianos Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo prometen dejar su propia huella en el pueblo de San Marcos, donde transcurre la historia original. 4 de 16 Ver Todo Nuevo personaje Pasión de gavilanes 4 Credit: Instagram Alejandro López Alejandro López, el inolvidable 'Súper Javi' de El señor de los cielos, no puede estar más feliz de unirse al reparto original de Pasión de gavilanes. "Se siente la buena vibra en este maravilloso elenco", escribió el actor colombiano junto a esta foto en la que posa con Kristina Lilley y Paola Rey. 5 de 16 Ver Todo ¿Que está pasando aquí? Zharick León Credit: Instagram Zharick León ¿Qué rumbo tomará el personaje de Rosario Montes, interpretado por Zharick León, en la segunda temporada de Pasión de gavilanes? ¡Se admiten apuestas! 6 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galán como su papá Bernardo Flores Credit: Instagram Bernardo Flores El mexicano Bernardo Flores interpretará a uno de los hijos de Norma (Danna García) y Juan Reyes (Mario Cimarro). 7 de 16 Ver Todo En pleno ensayo Elizondo Credit: Instagram Natasha Klauss Las hermanas Elizondo, Danna García, Natasha Klauss y Paola Rey, en pleno ensayo de Pasión de gavilanes 2 en una locación en Colombia con uno de sus directores: Camilo. 8 de 16 Ver Todo Juan David, ¿eres tú? Juan Manuel Restrepo Credit: Instagram Juan Manuel Restrepo Por sus características físicas muchos aseguran que el colombiano Juan Manuel Restrepo dará vida a Juan David, el bebé que tuvieron Norma y Juan en su día. ¿Será? 9 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Madre e hija Pasión de gavilanes Credit: Instagram Kristina Lilley "Reencuentros que traen felicidad", fueron las palabras con las que Kristina Lilley (Gabriela) compartió esta foto en la que posa de lo más feliz con su 'hija' Paola Rey (Jimena). 10 de 16 Ver Todo 18 años después... Natasha Klauss Credit: Instagram Natasha Klauss Así lucirá la inolvidable Sarita Elizondo, interpretada por Natasha Klauss, en la segunda temporada de Pasión de gavilanes. "No saben todo lo que nos sucede en esta nueva temporada", escribió junto a la foto. 11 de 16 Ver Todo ¿El abuelo Martín? Pasión de gavilanes Credit: Instagram Germán Quintero Se comenta que Germán Quintero, quien posa en la foto con Tatiana Jáuregui y Kristina Lilley, sería quien diera vida al entrañable personaje que hace casi dos décadas interpretó Jorge Cao. ¿Será cierto? 12 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gavilán a la vista Juan Alfonso Baptista Credit: Instagram Juan Alfonso Baptista ¿Con quién estará hablando por teléfono Óscar Reyes (Juan Alfonso Baptista)? ¡Pronto lo sabremos! 13 de 16 Ver Todo ¿Y esas caritas? Pasión de gavilanes Credit: Instagram Rodrigo Triana Juan Alfonso Baptista y los nuevos gavilanes Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo de lo más concentrados grabando una escena de Pasión de gavilanes 2. 14 de 16 Ver Todo ¿Las extrañabas? Pasión de gavilanes Credit: Instagram Sarita (Natasha Klauss), Dominga (Tatiana Jáuregui) y Gabriela (Kristina Lilley) de nuevo reunidas como en los viejos tiempos. 15 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Te lo vas a perder? Pasión de gavilanes Credit: Instagram El gran estreno de Pasión de gavilanes 2 se podrá ver en 2022 por la pantalla de Telemundo. 16 de 16 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

