Los nuevos 'gavilanes' de la segunda temporada de Pasión de gavilanes Sebastián Osorio, Bernardo Flores y Juan Manuel Restrepo interpretarán a los hijos de Norma (Danna García) y Juan Reyes (Mario Cimarro) en la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo. ¡Conócelos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pasión de gavilanes Nueva generación de Pasión de gavilanes | Credit: Telemundo (x2) Los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo están de regreso. Telemundo reveló este lunes el elenco de la segunda temporada de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes con el regreso de 5 de sus 6 protagonistas originales: Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Reyes) y Natasha Klauss (Sarita). Junto a ellos, y tras un salto en el tiempo de 20 años, llegará una nueva generación de 'gavilanes' encabezada por 3 jóvenes actores –Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo– que promete dejar su propia huella en el pueblo de San Marcos. Bernardo, Sebastián y Juan Manuel interpretarán a los carismáticos hijos de Norma Elizondo (Danna) y Juan Reyes (Mario) en los nuevos capítulos de Pasión de gavilanes 2. Bernardo Flores El joven actor mexicano se dejó ver el año pasado en la pantalla de Telemundo como el hijo psicópata de David Zepeda en la segunda temporada de la telenovela La doña; aunque su primera gran oportunidad le llegó de la mano de Televisa en 2018 tras ser seleccionado por el productor Pedro Damián como uno de los protagonistas de la serie juvenil Like, la leyenda. Bernardo Flores Bernardo Flores | Credit: Instagram Bernardo Flores "Desde muy morrito organizaba obras de teatro a mis papás junto con mi hermana. El escenario era la cama y el telón era una sabana. Organizaba obras con amigos y primos y se las hacíamos a la familia", llegó a contar Flores en una entrevista con People en Español. Bernardo, quien cuenta con más de 350 mil seguidores solo en Instagram, se define como un joven "libre, persistente, disciplinado y un poco distraído". Juan Manuel Restrepo El joven actor colombiano se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa telenovela colombiana La reina del Flow (Netflix), donde interpretó a Erik. Juan Manuel Restrepo Juan Manuel Restrepo | Credit: Instagram Juan Manuel Restrepo A través de su perfil de Instagram puede presumir de tener más de 2 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastián Osorio De los tres 'gavilanes' quizás sea el más desconocido. El joven actor colombiano ha participado en series en su país de origen, como El cartel de los sapos: el origen y La nieta elegida. Sebastián Osorio Sebastián Osorio | Credit: Instagram Sebastián Osorio "Estos somos mis hermanos, mi padre, mi tío y yo, Erick Reyes Elizondo. Empieza la aventura de Pasión de gavilanes", escribió este lunes a través de su cuenta de Instagram. Pasión de gavilanes 2 se estrenará en 2022 por Telemundo.

