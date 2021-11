10 dudas más frecuentes sobre Pasión de gavilanes 2 respondidas por sus protagonistas ¿Cuándo se estrenará? ¿Estará Ruth Uribe (Ana Lucía Domínguez)? ¿Por qué no participará el actor Jorge Cao? ¿Rosario Montes (Zharick León) seguirá cantando? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pasión de gavilanes 2 es una de las telenovelas más esperadas del 2022. Desde que Telemundo anunciara meses atrás el inicio de grabaciones de esta exitosa historia que protagonizan Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown muchas han sido las dudas que han surgido alrededor de la nueva temporada. Dos de sus protagonistas, Danna y Natasha, se encargaron de despejar recientemente algunas de esas incógnitas a través de las redes sociales, mismas que recopilamos a continuación: 1. ¿Cuándo se estrena? Se supone que estrenamos en febrero, pero no sabemos. Dar una fecha exacta con todo lo que el departamento de prensa está haciendo es como complicado, yo no me atrevería. 2. ¿Quiénes serán los protagonistas? Ya no se trata de nosotros 6, ahora se trata del clan, o sea de un gran mundo gavilanes en donde hay buenos, hay malos, hay música, hay venganzas… Hay muchas cosas. El gran protagonista, creo yo, es la historia. 3. ¿Por qué no estará Jorge Cao? Jorge Cao decidió no estar por temas personales. Hay un nuevo Martín que ojalá ustedes, como nosotros, lo apoyen. Jorge Cao Jorge Cao fue el abuelo Martín en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO 4. ¿Qué universos no estarán? No están todos los universos de la versión original. La familia de Dínora por supuesto no está porque ese personaje ya falleció, entonces esa familia desaparece. La familia de Leandro no está. 5. ¿Estará Ruth Uribe? El personaje de Ruth nunca fue concebido en la nueva temporada, nunca se escribió ese personaje por lo tanto nunca podían haberle hablado ni a ella ni a nadie de su familia porque no está concebida. 6. ¿Quién interpretará a Juan David? Bernardo va a ser Juan David. Bernardo es un actor fantástico mexicano que yo no tenía la suerte de conocerlo. Bernardo Flores Bernardo Flores será hijo de Danna García en Pasión de gavilanes 2 | Credit: Instagram Bernardo Flores 7. ¿Se verá en Netflix? Yo supongo que sí, por ahora solo sé que vamos a salir en Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 8. ¿Sarita y Franco tendrán hijos? Sí, tenemos dos hijos. Mis hijos son una cosa de locos. Michel Brown Michel Brown y Natasha Klauss en Pasión de gavilanes | Credit: TELEMUNDO 9. ¿Rosario Montes también cantará? Sí, Rosario sigue cantando. Las canciones tienen un toque moderno muy interesante. Zharick León Zharick León es Rosario Montes en Pasión de gavilanes | Credit: TELEMUNDO 10. ¿Cuántos hijos tendrán Norma y Juan Reyes? Yo tengo tres hijos. Sebastián Osorio, Juan Manuel y Bernardo, esos son mis tres hijos. No saben cómo los consiento y cómo los quiero.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 10 dudas más frecuentes sobre Pasión de gavilanes 2 respondidas por sus protagonistas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.