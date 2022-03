¿Qué pasó con Franco Reyes en Pasión de gavilanes 2? Se filtra video en las redes sociales sobre su desaparición La misteriosa desaparición del personaje interpretado por Michel Brown mantiene en vilo cada noche a los fanáticos de la telenovela desde el estreno de la nueva temporada; pero, ¿qué ocurrió con Franco? Un video que se filtró en las redes sociales arroja algo de luz sobre lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parafraseando el título de la famosa canción de la película animada Encanto, en Pasión de gavilanes 2 'no se habla de Franco'. En las tres semanas que lleva al aire la telenovela que protagonizan Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey y compañía, han sido muy contadas las ocasiones en las que se ha mencionado dentro de la historia la misteriosa desaparición del personaje interpretado por Michel Brown y cuando se ha hecho se ha tratado de refilón y casi como un tema tabú del que se prefiere no hablar para no remover el pasado y hacer daño. ¿Pero qué pasó realmente con el menor de los hermanos Reyes? ¿Por qué desapareció de la noche a la mañana hace tres años sin dejar rastro? Esas son algunas de las preguntas que no han dejado de hacerse los fanáticos de Pasión de gavilanes desde el estreno de la nueva temporada. Sin revelar muchos detalles, Michel daba algunas pistas sobre lo sucedido con su personaje hace algunas semanas en una entrevista con People en Español. "Cuando vean la serie se van a dar cuenta por lo que tuvo que pasar el personaje. Es muy interesante porque habiendo sido Franco un personaje tan blanco vuelve con una mirada distinta, con un bagaje interesante que hace que el personaje tenga estas diferentes capas y que se vuelva interesante para interpretar también", avanzaba el actor argentino. Michel Brown Michel Brown es Franco Reyes en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO "Es un personaje muy tierno y con un buen corazón, el mediador de la familia, el que trata de solucionar los problemas… [Ese Franco] va a aparecer, pero para que aparezca tiene que pasar un tiempo porque este personaje viene de vivir un tormento", explicaba. Aunque todo parece indicar que aún faltan varias semanas o quizá meses para que entre en acción el personaje ––no se ha confirmado aún cuándo aparecerá–, a través de las redes sociales se filtró recientemente un video que puede arrojar algo de de luz sobre lo sucedido con Franco. En el video, que corresponde a una jornada de grabación de la telenovela, aparece el personaje privado de su libertad en un lúgubre lugar siendo torturado por un oficial. Una escena que, según se escucha decir en la grabación, pertenecería al capítulo 54. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La filtración de la escena generó gran revuelo en las redes sociales y, como se veía venir, las reacciones de los fanáticos de Pasión de gavilanes no se hicieron esperar. "Esperando que sea un flashback, no voy a poder soportar no ver juntos a Sarita y a Franco" o "Pobre Franco, siendo torturado y lejos de Sara", se comentó a través de las redes sociales. Franco Reyes Michel Brown es Franco en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO La pregunta que muchos se hacen ahora es por qué está siendo torturado el personaje y, sobre todo, cómo llegó a esa lamentable situación sin que su familia supiera nada. Como ven, por el momento todo sigue siendo una incógnita alrededor de Franco. Tocará seguir viendo la nueva temporada para poder salir de dudas. Pasión de gavilanes 2 se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

