Se filtra un avance del tema musical de Pasión de gavilanes 2 La música seguirá teniendo un gran protagonismo en la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo que protagonizan Danna García, Mario Cimarro y compañía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La música jugó un papel muy importante en su día en el éxito de Pasión de gavilanes, la exitosa telenovela de Telemundo que protagonizaron en 2003 en Colombia Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. Canciones como 'Fiera inquieta', 'Sobre fuego' y 'Miedo al amor' llegaron a ser tarareadas por millones de televidentes alrededor del mundo pasando a formar parte de la banda sonora de la vida de muchos. Así como sucediera hace casi dos décadas, la música parece que seguirá teniendo un gran protagonismo en la esperada segunda temporada del melodrama, que se graba desde hace varias semanas en Colombia con cinco de sus seis protagonistas originales. Aunque oficialmente no ha trascendido ningún detalle, a través de las redes sociales se filtró una grabación en la que se puede escuchar un avance de la que sería la nueva versión del famoso tema musical principal de Pasión de gavilanes que sonaría en la segunda temporada. El avance lo compartió el productor musical y compositor colombiano Sebastián Luengas, quien estaría involucrado en esta ocasión en la banda sonora de Pasión de gavilanes 2. La segunda temporada de Pasión de gavilanes centrará su historia 20 años después de que los hermanos Reyes encontraran el verdadero amor en las hermanas Elizondo en medio de una venganza que los llevó hasta su hacienda para vengar la muerte de su hermana Libia. Pasión de gavilanes Protagonistas de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La secuela de la telenovela empezará con otro trágico crimen que sacudirá a la familia hasta lo más profundo y cuya investigación apuntará a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadenará una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia.

