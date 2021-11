¿Quién interpretará a Juan David, el hijo de Norma y Juan Reyes, en Pasión de gavilanes 2? Danna García confirmó el nombre del actor que dará vida a su primogénito en la segunda temporada de Pasión de gavilanes que se graba actualmente en Colombia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Valeria García Danna García, Mario Cimarro y su 'hijo' en Pasión de gavilanes | Credit: Instagram Valeria García Poco a poco se van revelando los detalles de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, la exitosa telenovela de Telemundo que hace casi 20 años protagonizaron Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. La nueva temporada, que iniciará con un salto en el tiempo de 18 años con respecto a la anterior temporada, traerá consigo nuevos personajes y otros que ya son conocidos, como es el caso de Juan David, el bebé que Norma (García) y Juan Reyes (Cimarro) tuvieron en la historia original. Ese carismático bebé al que en su día dio vida Valeria García – sí, era una bebé en la vida real y no un bebé– ahora será interpretado por el joven actor mexicano Bernardo Flores. Así lo confirmó la propia Danna recientemente a través de un Live en Instagram. "Bernardo hace de mi hijo Juan David", informó la actriz colombiana. Bernardo Flores Bernardo Flores será Juan David en Pasión de gavilanes 2 | Credit: Instagram Bernardo Flores "Bernardo es un actor fantástico, mexicano que yo no tenía la suerte de conocerlo pero íbamos a hacer curiosamente una serie juntos que yo por cuestiones de la vida no acepté hacer y nos iba a poner la vida juntos. No se pudo en ese momento, pero miren ahora estamos aquí", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero Bernardo, quien tuvo una destacada participación en la segunda temporada de La doña junto a Aracely Arámbula, no será el único hijo que tendrá Danna en Pasión de gavilanes 2. "Yo tengo tres hijos: Sebastián Osorio, Juan Manuel y Bernardo", avanzó. Bernardo Flores Los 3 hijos de Danna García en Pasión de gavilanes 2 | Credit: Instagram Bernardo Flores "No saben cómo los consiento y cómo los quiero, pero les digo que me siento como la hermana mayor. Yo los veo y digo ¿cómo van a ser mis hijos? Pero son un amor, son divinos los tres".

