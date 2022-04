¿Quién canta las canciones de Pasión de gavilanes 2? "Aunque nunca ha sido un misterio ni nunca tuvimos la intención de engañar a la gente, todavía hay gente que cree que yo soy la que canto", confiesa Zharick León (Rosario Montes). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Uno de los elementos que contribuyeron al gran éxito que tuvo la primera temporada de Pasión de gavilanes hace casi dos décadas fue, sin duda, su música. Las canciones que interpretaba Rosario Montes (Zharick León) cada noche en el bar Alcalá pasaron a formar parte de la banda sonora de la vida de millones de televidentes alrededor del mundo, quienes tarareaban a todo pulmón éxitos como 'Fiera inquieta', 'Sobre fuego', 'Cara y sello' y 'Miedo al amor', entre otros. Lo que mucha gente no sabe es que la persona que interpretaba los temas musicales del melodrama que protagonizan Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown no es la actriz que da vida a este personaje. "Aunque nunca ha sido un misterio ni nunca tuvimos la intención de engañar a la gente, todavía hay gente que cree que yo soy la que canto o que yo les digo 'no, yo no soy la que canto' y no me creen", confesó Zharick a People en Español. "Entonces eso hasta cierto punto hasta habla bien de mi trabajo y del trabajo de los productores porque las voces que han elegido han sido supersimilares, tan parecidas que la gente no cree que no sea yo". Zharick León Zharick León es Rosario Montes en Pasión de gavilanes | Credit: TELEMUNDO Pasión de gavilanes 1 La cantante y compositora colombiana Ángela Chadid fue quien le puso voz a la banda sonora de la primera temporada de Pasión de gavilanes. Por motivos que no han sido revelados hasta la fecha, Chadid no fue convocada para interpretar las canciones de la nueva temporada. Ángela Chadid Ángela Chadid, la voz de Rosario Montes en Pasión de gavilanes 1 | Credit: Instagram Ángela Chadid "Yo personalmente intenté comunicarme, contactarme con la producción y también con la producción musical directamente con los que yo grabé Pasión de gavilanes 1. En su momento me dijeron que no sabían nada, o sea que sí sabían que iban a empezar a grabar Pasión de gavilanes 2 pero que de la parte musical no se sabía qué iban a hacer. Y luego pasó un par de meses y me enteré por las redes que ya habían contratado a otra persona para grabar los temas", explicó en su día Chadid en su canal de YouTube. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasión de gavilanes 2 Las canciones de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, incluyendo la nueva versión de 'Fiera inquieta', son ahora interpretadas por la artista colombiana Guita, quien curiosamente también fue la voz de Jeimy Montoya en la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix La reina del Flow. Guita Guita, voz de Rosario Montes en Pasión de gavilanes 2 | Credit: Instagram Guita "Me siento feliz y orgullosa, además qué chévere seguir vigente en la televisión justo después de haber terminado de grabar el proyecto de La reina del flow", expresó Guita en las redes sociales.

