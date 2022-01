EXCLUSIVA Pasión de gavilanes 2: las primeras imágenes de la nueva temporada Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pasión de gavilanes Credit: TELEMUNDO (X2) Nos colamos en el rodaje de la secuela de la exitosa telenovela de Telemundo que protagonizan Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown para mostrarte sus primeras y esperadas imágenes. Hablamos, además, en exclusiva con sus protagonistas y esto nos contaron acerca de la nueva temporada que se está grabando en Colombia y que la cadena hispana estrenará en febrero. Empezar galería Danna García Danna García Credit: TELEMUNDO "Yo estoy agradecida con la vida y con Telemundo por habernos dado la oportunidad de retomar esto que para nosotros es algo que marcó nuestra vida que, para mí, ha sido como un parteaguas en muchos sentidos y poder grabar en compañía de todos nuestros compañeros es un déjà vu que nos emociona desde el día 1 y nos sigue emocionando. Nos sigue pareciendo increíble que esto esté pasando, parece un sueño", expresa la actriz colombiana, quien da vida a Norma Elizondo. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Paola Rey Paola Rey Credit: TELEMUNDO La inolvidable Jimena Elizondo reconoce que "cuando nosotros hicimos la primera temporada la hicimos con todo el amor del mundo pero nunca nos imaginamos la trascendencia que este proyecto iba a tener". "Entonces para mí, en lo personal, después de 18 años ver que ese trabajo que hice con tanto amor, con tanto cariño, ver que tuvo un resultado tan hermoso, que se quedó en el corazón de los televidentes y que ha traspasado fronteras es algo que me llena totalmente de alegría, de sorpresa y me siento superbendecida por eso". 2 de 11 Ver Todo Mario Cimarro Mario Cimarro Credit: TELEMUNDO "El reencuentro con los cinco fue entrañable, logramos hacer un dream team que funcionaba y funciona a la perfección", admite el galán cubano, quien interpreta a Juan Reyes. "Pasión de gavilanes tenía muchas aristas que entre todos, Danna, Paola, Natasha, Michel y Juan Alfonso, supimos engranar y crear ese universo mágico que el público añora y disfruta tanto". 3 de 11 Ver Todo Anuncio Natasha Klauss Natasha Klauss Credit: TELEMUNDO "Lo lindo de este reencuentro 17 años después", admite la actriz colombiana, quien interpreta a Sarita Elizondo, "es que es el mismo empaque de todos pero con una posición ante la vida obviamente más madura, más sensible y con mayor disposición de entendimiento y de compañerismo". 4 de 11 Ver Todo Juan Alfonso Baptista Juan Alfonso Baptista Credit: TELEMUNDO "Con todos los que estuvimos ahí, particularmente los 5, hay un feedback y hay una conciencia colectiva tan linda con tanto respeto y con cariño de familia que es muy especial lo que se siente cuando los tienes ahí", asevera el galán venezolano detrás de Óscar Reyes. 5 de 11 Ver Todo Bernardo Flores Bernardo Flores Credit: TELEMUNDO El actor mexicano lleva uno de los roles protagónicos juveniles de la nueva temporada en la piel de Juan David, el primogénito de Norma Elizondo (Danna García) y Juan Reyes (Mario Cimarro). "Nos hemos convertido en excelentes amigos, sobran las risas cuando compartimos en set", comenta sobre la convivencia con el elenco. "Danna y yo hemos hecho un gran clic, nos pasamos muriéndonos de risa que hasta cuesta trabajo actuar juntos de lo bien que nos llevamos". 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Camila Rojas Camila Rojas Credit: TELEMUNDO La actriz colombiana, quien interpreta a Muriel, la hija de Rosario Montes (Zharick León), reconoce que da "mucho vértigo" unirse al elenco de una historia que fue tan exitosa. "Es una serie que tiene las expectativas muy altas y siempre da miedo el resultado en muchos aspectos. Este proyecto tiene un lenguaje muy particular y los gavilanes ya marcaron un estilo también y nosotros llegamos a este universo a darle continuidad y a aportar nuestro pequeño granito de arena. Más que dos grandes generaciones, creo que somos una generación que da continuidad a la que ya se instauró en los corazones de los espectadores y nosotros queremos claramente que suceda lo mismo: queremos ganarnos un público". 7 de 11 Ver Todo Juan Manuel Restrepo Juan Manuel Restrepo Credit: TELEMUNDO "Para mí [formar parte de la nueva temporada de Pasión de gavilanes] representa un aprendizaje, una experiencia muy bonita, una oportunidad de conocer grandes profesionales y un paso más en el camino de la montaña", expresa el actor colombiano, quien da vida a León Reyes, uno de los mellizos de Norma Elizondo (Danna García) y Juan Reyes (Mario Cimarro). "Estar parado aquí viendo este momento, viendo una historia escrita hacerse realidad y quedar capturada con una gran calidad y un superequipo es muy placentero". 8 de 11 Ver Todo Sebastián Osorio Sebastián Osorio Credit: TELEMUNDO Para el actor colombiano, quien da vida a Eric Reyes, otro de los mellizos de Norma y Juan Reyes, "es intimidante y reconfortante a la vez enfrentarse a la apuesta de la segunda parte de algo que le fue tan bien por todas las expectativas", admite, "pero estoy siguiendo el consejo de quienes vivieron la primera parte: disfrutar el momento". 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La historia Danna García Credit: TELEMUNDO Con un salto en el tiempo de 20 años, la segunda temporada de Pasión de gavilanes destapará una nueva era para la dinastía Reyes-Elizondo en la que los Gavilanes se verán obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia. 10 de 11 Ver Todo ¡Sígueles la pista! Mario Cimarro Credit: Telemundo La secuela de la exitosa telenovela original de Julio Jiménez aterrizará en Telemundo en febrero en horario estelar. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

