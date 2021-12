Telemundo lanza el primer avance de la nueva temporada de Pasión de gavilanes La telenovela protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss se estrenará en febrero del próximo año por la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La dinastía Reyes Elizondo continúa en febrero por Telemundo con el estreno de la nueva temporada de Pasión de gavilanes, la exitosa historia que protagonizaron hace 18 años Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. La cadena de habla hispana lanzó anoche el primer avance de la nueva entrega de esta esperada telenovela que se graba desde hace varios meses en Colombia con un renovado elenco. En la grabación, de 1 minuto y medio de duración, se muestran las primeras imágenes de los nuevos capítulos del melodrama original del escritor colombiano Julio Jiménez junto a las voces en off de dos de sus personajes principales, Norma Elizondo (García) y Juan Reyes (Cimarro). "En este pueblo hemos vivido muchas cosas, tantos años han pasado, tantas historias que se llevan en la sangre, historias de pasión, tragedias que unieron parejas, historias de amores imposibles y de traición. Pero ahora la dinastía continúa, comienza un nuevo legado y deberán luchar por su final feliz porque ahora sí llegó el día. Un violento crimen impedirá que los Reyes Elizondo encuentren la paz porque el misterio, la pasión, la venganza, la justicia y el amor se llevan en la sangre", comentan Danna y Mario durante el explosivo avance. Danna Danna García y Mario Cimarro en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Además de sus 6 protagonistas originales, la segunda temporada de Pasión de gavilanes también cuenta con el regreso de Zharick León (Rosario Montes), quien aparece en el avance, Kristina Lilley (Gabriela Acevedo), Carmenza González (Quintina) y Tatiana Jáuregui (Dominga). La nueva generación de 'gavilanes' está representada por los jóvenes actores Bernardo Flores, Sebastián Osorio, Juan Manuel Restrepo, Yare Santana, Jerónimo Cantillo y Camila Rojas. Bernardo Flores Bernardo Flores es Juan David en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasión de Gavilanes cuenta la inolvidable historia de Juan, Óscar y Franco Reyes, tres hermanos que se hacen pasar como trabajadores de hacienda para infiltrarse en la vida de la familia Elizondo y poder vengar la muerte de su hermana. Sin embargo, el rencor disipó con el tiempo al enamorarse de las hermanas Elizondo, poniendo a prueba su plan de venganza y lazos familiares. Natasha Klauss Natasha Klauss en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Ahora, 20 años después, los gavilanes se verán obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia cuando un trágico crimen que involucra la muerte de un profesor sacude a la familia ya que la evidencia apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadenará una serie de sucesos que nuevamente pondrá a prueba su amor y lealtad.

