No todos los personajes de la exitosa telenovela de Telemundo estarán interpretados en la nueva temporada por sus actores originales. Estos son los motivos. Los gavilanes Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown regresarán a la pantalla de Telemundo el lunes 14 de febrero con una nueva temporada de la exitosa telenovela que protagonizaron hace casi dos décadas. La esperada secuela contará con varios de los personajes de la historia original, entre ellos sus 6 protagonistas, la famosa cantante Rosario Montes y Gabriela Acevedo. Pero no todos estarán interpretados por los mismos actores que les dieron vida en la primera temporada. Este es el caso del abuelo Martín, quien en su día fue encarnado por Jorge Cao. El actor de origen cubano, quien en un inicio iba a retomar su personaje en los nuevos capítulos del exitoso melodrama de Telemundo, anunció, para sorpresa de muchos, en septiembre del año pasado a través de las redes sociales su decisión de renunciar a su participación en esta historia. "Mis queridos amigos y seguidores hoy tengo un mensaje muy personal para ustedes, quiero aclarar algo: Jorge Cao no va a ser parte de Pasión de gavilanes 2, es una decisión personal. Gracias por tanto amor recibido", escribió por medio de su perfil de Instagram. Su personaje ahora tendrá el rostro del actor colombiano Germán Quintero, quien se encargará en esta nueva temporada de interpretar al irreverente y divertido Martín Acevedo. Jorge Cao Jorge Cao; Germán Quintero | Credit: Telemundo (x2) Pero el abuelo Martín no será el único personaje que cambiará de rostro en la secuela de Pasión de gavilanes. Panchita, la confidente de Rosario Montes (Zharick León) y también cantante del bar Alcalá, tampoco estará interpretada por la actriz original: Andrea Villarreal. "La decisión no estaba en mis manos. No puedo decir nada más", comentó recientemente Villarreal en las redes sociales sobre el motivo detrás de su ausencia en la nueva temporada. "No puedo pasar por encima de las decisiones de Telemundo", agregó sin dar más detalles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El personaje de Panchita ahora será interpretado por la actriz colombiana Constanza Hernández, tal y como confirmó recientemente Zharick León desde su cuenta de Instagram. Panchita Andrea Villarreal; Constanza Hernández | Credit: Instagram (x2) "Y con ustedes la nueva y despampanante Panchita López. Gran amiga y asistente personal de Rosario Montes en el Bar Alcalá, quien con su gracia, talento y belleza conquistará muchos corazones", escribió Zharick junto a una foto en la que posa con su colega y amiga. Zharick León Zharick León y Constanza Hernández | Credit: Instagram Zharick León Pasión de gavilanes 2 se estrenará el 14 de febrero a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

