"Soy gay". Nueva temporada de Pasión de gavilanes destapa uno de sus secretos mejor guardados Uno de los personajes que conforman la nueva generación de gavilanes reveló en el capítulo que transmitió este jueves Telemundo que es gay. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andres Cantillo Familia de Sarita y Franco en Pasión de gavilanes 2 | Credit: Instagram Andres Cantillo Si algo caracteriza a las tramas de la segunda temporada de Pasión de gavilanes (Telemundo) es su fuerte dosis de drama. "Es una historia en la que se habla de muchas cosas importantísimas que están pasando en la actualidad: habla un poco del acoso, del bullying, de la raza, de la negligencia también de algunos dirigentes del mundo, de la incoherencia algunas veces de la misma autoridad…", avanzaba uno de sus seis protagonistas originales, el actor venezolano Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes), meses atrás en una entrevista con People en Español. Aunque en su momento transcendió que la nueva temporada tendría representación de la comunidad LGBTQ entre sus personajes, se desconocía que esa representación iba a estar en uno de los protagonistas juveniles que conforman la nueva generación de gavilanes. El secreto salió a la luz en el capítulo que transmitió Telemundo este jueves –el número 18–, cuando Andrés (Jerónimo Cantillo), el hijo de Sara (Natasha Klauss) y Franco (Michel Brown) le confesó a su mejor amiga, Muriel (Camila Rojas), mientras estaban atrapados en un ascensor que es gay. Andres Cantillo Natasha Klauss y Jerónimo Cantillo en Pasión de gavilanes 2 | Credit: Instagram Andres Cantillo "Muriel yo soy gay", le dijo el joven cuando su amiga le pidió que pusiera sus labios en su boca en medio del ataque de pánico que estaba sufriendo tras quedar encerrados en el ascensor. Jerónimo Cantillo Jerónimo Cantillo es Andrés en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO A diferencia de la primera temporada, donde no se tocó abiertamente y con seriedad el tema –solo hubo un personaje, Leandro, que lo presentaron como afeminado y que se manejó todo el tiempo en comedia–, en esta ocasión sí se abordará con profundidad el tema, lo cual es necesario ya que pese a los avances la homosexualidad sigue siendo un tema tabú en muchas familias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Detrás de este personaje se encuentra el actor colombiano Jerónimo Cantillo, quien en una entrevista con People en Español ya avanzaba que su personaje era un gavilán "diferente". Andrés Cantillo Jerónimo Cantillo | Credit: Instagram Andres Cantillo "Es un personaje diferente a los demás primos de esta nueva generación de Pasión de gavilanes. Es liberal, amante, apasionado empedernido que defiende sus ideales, músico, persigue sus sueños y sus pasiones con una nobleza muy bonita pero al mismo tiempo con una carácter especial muy fiel a su carácter. Así como le dice que sí y está dispuesto a ayudar a los demás también para él es fácil decir que no y si algo no le gusta o no está de acuerdo expone sus pensamientos y expone su criterio", contaba en su día sobre su personaje. Pasión de gavilanes se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Soy gay". Nueva temporada de Pasión de gavilanes destapa uno de sus secretos mejor guardados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.