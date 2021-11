Muerte de 'Leandro' tiñe de luto las grabaciones de Pasión de gavilanes 2 ¿Por qué el actor colombiano Sebastián Boscán no estaba grabando la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Boscán Protagonistas Pasión de gavilanes; Sebastián Boscán | Credit: Telemundo (x2) La inesperada partida del actor colombiano Sebastián Boscán, el inolvidable Leandro de Pasión de gavilanes, tiñó de luto este lunes las grabaciones de la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo, que transcurren desde hace varios meses en Colombia. Una de las primeras en reaccionar a la triste noticia fue Paola Rey, cuyo personaje tenía mucha relación con el que interpretaba Boscán en la historia original de Julio Jiménez. "Mi querido Sebastián siempre estarás en mi corazón. Ahí están todos los hermosos recuerdos que vivimos juntos, tantas sonrisas interpretando a Jimena y Leandro. Vuela alto", escribió la actriz colombiana, quien también trabajó con el fallecido actor en el melodrama La mujer en el espejo. Natasha Klauss, la inolvidable Sarita Elizondo, tampoco tardó en dedicar unas emotivas palabras de despedida a su compañero. "La muerte es un cambio, solo eso, pero jamás dejará de sorprendernos. Descansa en paz y vuela alto con esas risotadas tan maravillosas que te caracterizaban. Tu talento se extrañará, pero más lo grande de tu compañía y amistad en aquellos tiempos hace 17 años donde compartimos tantas escenas en Pasión de gavilanes", compartió la actriz colombiana. No iba a estar en Pasión de gavilanes 2 Boscán, quien también participó en otras exitosas telenovelas de Telemundo como Doña Bárbara y Sin senos no hay paraíso, no fue requerido para formar parte del elenco de Pasión de gavilanes 2 debido a que su personaje, Leandro, no aparece en los nuevos capítulos; motivo por el que no estaba grabando actualmente en Colombia junto a sus compañeros la nueva temporada. Sebastián Boscán Sebastián Boscán fue Leandro en Pasión de gavilanes | Credit: TELEMUNDO "A mí no me han dicho nada, a mí no me han llamado", llegó a declarar meses atrás el actor en una entrevista con el conductor colombiano Carlos Ochoa para el canal Teleantoquia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danna García, una de las tres protagonistas de Pasión de gavilanes, confirmó semanas atrás en un Live en Instagram que el personaje de Leandro no estaría presente en la nueva temporada. "Esta es una historia que se desarrolla 18 años después, o sea que 18 años después no están todos los universos de la versión original. La familia de Dínora por supuesto no está porque ese personaje ya falleció, entonces esa familia desaparece; la familia de Leandro no está, o sea esa familia por libreto no existe", explicó en su momento la actriz colombiana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muerte de 'Leandro' tiñe de luto las grabaciones de Pasión de gavilanes 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.