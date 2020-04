¿Qué protagonista de Pasión de gavilanes no haría una segunda temporada? Uno de los seis protagonistas de la exitosa telenovela de Telemundo no estaría dispuesto a participar en una segunda temporada en el caso de que se hiciera. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La idea de producir 17 años después una segunda temporada de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes parecía agradar a la mayoría de sus protagonistas. Tanto Mario Cimarro (Juan), como Natasha Klauss (Sarita), como Paola Rey (Jimena) habían expresado a través de sus redes sociales que estarían encantados de volver a formar parte de esta inolvidable historia. "Si Julio Jiménez [el escritor] se pone a echarle chispas ahí a su cerebro y nos da eso el público va a estar feliz", aseveraba el también galán del melodrama El cuerpo del deseo. Para desilusión de los fans de esta memorable telenovela, no todos sus protagonistas estarían dispuestos a grabar una segunda temporada en el caso de que finalmente se llevara a cabo. Image zoom Pasión de gavilanes Cortesía TELEMUNDO Hablamos de Michel Brown, quien interpretó al tierno y enamoradizo Franco Reyes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor argentino, quien encabezó el año pasado la telenovela Amar a muerte junto a Angelique Boyer, reconoció por medio de Instagram que no haría Pasión de gavilanes 2. "Hay que dejar pasar las cosas y más cuando tienen tanto éxito, conectar con otras historias. Me la llevo en el corazón pero hay más historias que contar", explicó Brown. Image zoom Michel Brown Mezcalent La decisión de Michel de no volver a dar vida al inolvidable Franco Reyes cayó como un jarro de agua fría entre los seguidores del exitoso melodrama que soñaban con poder ver reunidos nuevamente en pantalla a los hermanos Reyes y a las hermanas Elizondo. "¿Por qué no? Creía que era la telenovela que dejó huella en tu carrera, ¿ni siquiera para el público que siempre los ha seguido?", se puede leer entre los numerosos comentarios de decepción y desilusión que invadieron la publicación del actor. ¿Será que después de ver la reacción del público Michel cambie de opinión? Advertisement

¿Qué protagonista de Pasión de gavilanes no haría una segunda temporada?

