La nueva temporada de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes se estrenará por Telemundo en febrero del 2022 con el esperado regreso de las estrellas de la primera temporada junto a una nueva generación de actores que se unen a esta saga.

Danna García: Es una mezcla de emociones, lloramos, nos abrazamos. Es muy raro porque [es] como que se detuvo el tiempo. Hay mucho amor que nos tenemos y que al encontrarse es muy emocionante. Nadie se imaginó nunca que cuando íbamos a hacer el proyecto iba a tener este éxito y obviamente ese éxito tiene una repercusión en nuestra vida. En la segunda temporada yo creo que el público lo que se espera es una gran historia y creo que eso es lo que Julio Jiménez va a traer a la mesa. Creo que ha sido un proyecto que nos ha marcado a todos y eso es lo que más nos une. De alguna u otra manera estamos como con un cordón umbilical: todos unidos por el mismo proyecto.

Mario Cimarro: Por fin llegó ese día, ya tenía ganas de verlos y volvernos a sincronizar en este equipo de ensueño que hacemos juntos. [Pasión de gavilanes] me cambió la vida, reafirmó mi carrera, me solidificó dentro del gusto del público. Es ya un fenómeno global y los fans, el público, están ansiosos. Nosotros como público también estamos ansiosos.

Paola Rey: Me siento muy emocionada porque en el momento en el que nosotros hicimos la primera temporada no existían las redes sociales, entonces en esa época como que nos despedimos y realmente fue un hasta luego y ojalá nos volvamos a ver. Pero ahorita volvernos a encontrar es una sensación hermosa. Yo creo que ninguno se llegó a imaginar la trascendencia que iba a tener ese proyecto a nivel nacional, a nivel mundial. Jimena Elizondo y Pasión de gavilanes es un proyecto que yo llevo en mi corazón. Yo creo que lo que pasó fue mágico. Eran muchos factores que engranaron en su momento y que hizo que Pasión de gavilanes fuera lo que es. La magia va a revivir en esta Pasión de gavilanes 2, así que la gente no se la puede perder.

Kristina Lilley: Reencontrarme con mis hijas ha sido algo muy emocional y muy bonito. Los actores jóvenes que van a ser mis nietos los estoy conociendo y hemos hecho nuevamente una familia. De hecho ya me tienen apodo y me dicen abuela. [La segunda temporada] sigue teniendo esos elementos maravillosos que siempre ha tenido Pasión de gavilanes.

Bernardo Flores: Es increíble poder formar parte de esta historia que es una continuación que mucha gente espera. Estamos grabando en locaciones bellísimas, estamos teniendo fotografías espectaculares, los libretos están increíblemente bien hechos. La 2 se viene más fuerte porque ahora no solo es una generación sino que son 2.

Sebastián Osorio: Crecí obviamente admirando a estos señores en la televisión y ahora verlos al frente mío es un gran honor, una gran responsabilidad. Hace 17 años se contaban las historias de manera diferente [pero] se va a tener la misma esencia. El casting joven está excelente, todos estamos muy conectados y sintonizados y creo que vamos a hacer un buen trabajo.

Zharick León: [Es] una alegría así absurda de volverlos a ver después de tanto tiempo. [Pasión de gavilanes] fue como el primer reto en mi vida que me exigía tanto como artista, como actriz. [Pasión de gavilanes tenía] ese equilibrio perfecto que hay entre el drama, entre las partes como chistosas, el suspenso, la acción, la intriga…

