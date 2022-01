Telemundo revela el tráiler y la fecha de estreno de la nueva temporada de Pasión de gavilanes La secuela de la exitosa telenovela protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown ya tiene fecha de estreno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Inicia la cuenta atrás! Tras una larga espera, Telemundo destapó por fin la fecha de estreno de la secuela de su exitosa telenovela Pasión de gavilanes, historia que se graba desde octubre del año pasado en Colombia con un renovado elenco que incluye a sus 6 protagonistas originales: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. A 18 años del estreno de la historia original de Julio Jiménez que batió récords de audiencia en numerosos países alrededor del mundo, los gavilanes están listos para volver a cautivar al público con una nueva temporada que promete hacer vibrar de emoción a la audiencia. "El reencuentro con los cinco fue entrañable, logramos hacer un dream team que funcionaba y funciona a la perfección. Pasión de gavilanes tenía muchas aristas que entre todos supimos engranar y crear ese universo mágico que el público añora y disfruta tanto", cuenta a People en Español el actor cubano Mario Cimarro, quien retoma el personaje de Juan Reyes. Con un salto en el tiempo de 20 años respecto al final de la anterior temporada, la continuación de Pasión de gavilanes destapará una nueva era para la dinastía Reyes-Elizondo en la que los Gavilanes se verán obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia. "Cuando nosotros hicimos la primera temporada la hicimos con todo el amor del mundo, pero nunca nos imaginamos la trascendencia que este proyecto iba a tener. Entonces para mí, en lo personal, después de 18 años ver que ese trabajo que hice con tanto amor y con tanto cariño, ver tuvo un resultado tan hermoso, que se quedó en el corazón de los televidentes y que ha traspasado fronteras es algo que me llena totalmente de alegría, de sorpresa y me siento superbendecida por eso", comparte la actriz colombiana Paola Rey (Jimena Elizondo). Fecha de estreno La telenovela comenzará a alzar el vuelo en la televisión de habla hispana de Estados Unidos el lunes 14 de febrero a las 10 p. m., hora del Este, por la cadena Telemundo. Pasión de gavilanes Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Tráiler Telemundo lanzó el tráiler de la esperada secuela de Pasión de gavilanes en el que se revelan, a modo de aperitivo, algunas de las tramas que conforman la nueva temporada. Actores que repiten Además de los seis protagonistas originales, la nueva temporada de Pasión de gavilanes contará con otras cuatro actrices más de la historia original: Zharick León (Rosario Montes), Kristina Lilley (Gabriela Elizondo), Carmenza González (Quintina) y Tatiana Jauregui (Dominga). Nueva generación Junto al elenco original que repite, estará una nueva generación de gavilanes que incluye a Bernardo Flores (Juan David), Sebastián Osorio (Erick) y Juan Manuel Restrepo (León) como los carismáticos hijos de Juan Reyes (Cimarro) y Norma Elizondo (García) y a Yare Santana (Gaby) y Jerónimo Cantillo (Andrés) como los hijos de Sarita Elizondo (Klauss) y Franco (Brown). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elenco estelar El elenco estelar de la telenovela lo completan Sergio Goyri, Camila Rojas, Alejandro López, Germán Quintero, Constanza Hernández, Ángel de Miguel, Boris Schoemann, Jacobo Montalvo, Jhonatan Bedoya, Sebastián Vega, Valeria Caicedo, Katherine Porto y Álvaro García, entre otros.

