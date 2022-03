Pasión de gavilanes 2 no logra destacar: sus datos de audiencia a un mes de su estreno La telenovela de la competencia, Madre (Univision), duplica en televidentes a la nueva temporada de los gavilanes, que es actualmente lo menos visto del prime time de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estrenada en 2003, Pasión de gavilanes se convirtió en una de las telenovelas de mayor éxito para Telemundo, llegando a distribuirse en más de 120 mercados internacionales. La nueva temporada de la historia protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown está lejos de repetir ese fenómeno televisivo. A un mes de su estreno en Estados Unidos por la pantalla de Telemundo, la historia de los gavilanes no ha logrado destacar en el prime time de la televisión hispana. La telenovela, que se transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, aterrizó muy discreta en la cadena el pasado 14 de febrero ante poco más de 1 millón de televidentes (P2+) frente a los casi 2 que promedió en su misma franja horaria la oferta de la competencia. Pasión Danna García (Norma), Natasha Klauss (Sarita) y Paola Rey (Jimena) en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Lejos de mejorar, el melodrama ha visto disminuir su audiencia conforme han ido avanzando sus tramas, llegando a perder cerca de 300 mil televidentes (P2+) respecto a su estreno. Este lunes, coincidiendo con su quinta semana al aire, la ficción en la que también participan Zharick León, Kristina Lilley y Sergio Goyri registró 721 mil televidentes (P2+), mientras que el drama de la competencia, Madre (Univision), promedió casi 2 millones (P2+). Lunes, 14 de marzo 1.Madre: 1,823,000 (P2+) 2.Pasión de gavilanes 2: 721 mil (P2+) Zharick León Zharick León es Rosario Montes en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Un panorama que se repitió el martes 15, cuando la exitosa telenovela turca protagonizada por Cansu Dere y la niña Beren Gokyildiz volvió a duplicar la audiencia de los gavilanes. Martes, 15 de marzo 1.Madre: 1,756,000 (P2+) 2.Pasión de gavilanes 2: 790 mil (P2+) Bernardo Flores Bernardo Flores es Juan David en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Pasión de gavilanes 2 es también lo menos visto del prime time de Telemundo, donde el melodrama turco Hercai: amor y venganza se mantiene como lo más visto de la cadena hispana. 1.Hercai: 1,253,000 (P2+) 2.Exatlón: 1,056,000 (P2+) 3.Pasión de gavilanes 2: 790 mil (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con un salto en el tiempo de dos décadas respecto al final de la primera temporada, Pasión de gavilanes 2 destapa una nueva era para la dinastía Reyes-Elizondo en la que los gavilanes se ven obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia. Fuente de las audiencias: Nielsen NPM

