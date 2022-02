¡Los gavilanes alzan de nuevo el vuelo! Así se vivió el emotivo evento de preestreno de la nueva temporada de Pasión de gavilanes Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pasión de gavilanes Credit: Mezcalent Diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales se dieron cita este jueves en Miami para asistir al evento de preestreno de la nueva temporada de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes al que, por supuesto, no faltaron sus 6 protagonistas originales. Vestidos con sus mejores galas, Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown desfilaron por la alfombra roja antes de presentar una proyección exclusiva del primer episodio. Las emociones estuvieron a flor de piel durante todo el evento, como prueba el interminable abrazo en el que se fundieron al cierre del evento sus tres heroínas. Mira todo lo que sucedió. Empezar galería Noche única Pasión de gavilanes Credit: Mezcalent Fue una noche muy especial e inolvidable para Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. Los protagonistas de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes, cuya segunda temporada se estrena este lunes 14 de febrero a las 10 p. m., hora del Este, se reunieron este jueves en un rancho al sur de Miami para celebrar el inminente estreno de la nueva temporada y presentar a los medios de comunicación que se dieron cita en el lugar una proyección exclusiva del primer episodio. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Emociones a flor de piel Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche tras fundirse en un interminable abrazo durante el cierre del evento. 2 de 11 Ver Todo Se armó la fiesta El momento más divertido, en cambio, llegó cuando comenzó a sonar la canción principal de la telenovela y sus seis protagonistas se arrancaron a cantar y a bailar mientras los asistentes al evento también coreaban el tema musical. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Danna García Danna García Credit: Mezcalent "Me siento honrada de poder ser parte de la patadita de la buena suerte a esta nueva generación de gavilanes y poder ver cómo crece la historia", expresa la actriz colombiana. "La historia crece hacia otros rumbos, hacia otros universos y Norma de alguna manera es parte importante dentro de esta nueva generación, no solamente por el arrastre que tenemos de la primera, sino porque yo soy la mamá de los tres nuevos [gavilanes], entonces creo que va a ser lindo y que puede ser como una nueva sangre que le dé frescura a la historia". 4 de 11 Ver Todo Paola Rey Paola Rey Credit: Mezcalent "Yo creo que la gente se va a sorprender mucho con lo que nos va a pasar como pareja a Óscar y a mí", comenta la actriz colombiana, quien retoma el personaje de Jimena Elizondo. "Jimena en esta temporada va a tener su historia de pareja, va a tener su antagónica, va a tener por ahí otro hombre que entra también a cortejarla... Nuestra historia se centra en nosotros, en nuestra pareja y en lo que nos va a pasar porque es gravísimo". 5 de 11 Ver Todo Juan Alfonso Baptista Juan Alfonso Baptista Credit: Mezcalent El actor venezolano destaca que la nueva temporada "tiene mucho de la actualidad". "Es una historia en la que se habla de muchas cosas importantísimas que están pasando en la actualidad: habla un poco del acoso, del bullying, de la raza, de la negligencia también de algunos dirigentes del mundo, de la incoherencia algunas veces de la misma autoridad…". 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jimena y Óscar Paola Rey Credit: Mezcalent "Toca tantos temas este proyecto y tantos temas humanos que realmente es un privilegio participar en este proyecto con esa escritura", agrega Juan Alfonso, quien posó en la alfombra roja junto a su pareja en la historia. "La química sigue intacta". 7 de 11 Ver Todo Michel Brown Michel Brown Credit: Mezcalent El actor argentino señala que Pasión de gavilanes 2 "se volvió una historia muy coral donde cada uno de los personajes tiene mucha importancia y me parece que eso la vuelve muy dinámica". "Me parece interesante que no nos hayamos quedado tampoco con la historia anterior […]. El hecho de que cada personaje tenga importancia hace que la serie se vuelva dinámica y que evolucione desde un lugar diferente". 8 de 11 Ver Todo Natasha Klauss Natasha Klauss Credit: Mezcalent Haber podido reencontrarse con sus compañeros y adentrarse nuevamente en la piel de Sarita Elizondo ha sido "como un sueño hecho realidad" para la actriz colombiana. "Es algo que no solamente el público lo viene pidiendo hace mucho tiempo y después de 17 años reunir así sean 5 o 6 del elenco original es muy difícil, entonces todo es muy emocionante". 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sarita y Franco Natasha Credit: Mezcalent Elegantes y derrochando química, Natasha y Michel no dudaron en posar juntos durante la alfombra roja del preestreno. 10 de 11 Ver Todo Mario Cimarro Mario Cimarro Credit: Mezcalent El galán cubano, quien retoma el personaje de Juan Reyes, llegó por su parte acompañado de su novia, la modelo eslovaca Broni, con quien lleva varios años de feliz noviazgo. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Los gavilanes alzan de nuevo el vuelo! Así se vivió el emotivo evento de preestreno de la nueva temporada de Pasión de gavilanes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.