Así fue el emotivo reencuentro de 5 de los 6 protagonistas de Pasión de gavilanes, ¿quien faltó? Los protagonistas de la exitosa telenovela de Telemundo se reencontraron de manera virtual para deleite de sus fans a 16 años del gran final del melodrama. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El elenco protagónico de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes se reencontró este lunes de manera virtual con motivo del reestreno del melodrama en Colombia. Cinco de sus seis protagonistas, Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan Reyes), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes) y Natasha Klauss (Sarita), volvieron a coincidir para deleite de sus fans a 16 años del final de la ficción. Image zoom Reencuentro Pasión de gavilanes YouTube Caracol Televisión "¡Qué emoción volverlos a ver! Yo tengo un nudo aquí en el corazón de volver a vernos aquí todos juntos, de verdad para mí es algo muy especial", reconoció Klauss. "Tengo ahorita palomitas en el estómago como si fuera la primera vez, es maravilloso esto que estoy sintiendo ahorita", admitió por su parte el inolvidable Juan Reyes. El gran ausente fue Michel Brown, quien interpretó al tierno Franco Reyes. "¿Y Michel dónde está?", comenzaron a preguntarse muchos seguidores de la telenovela en redes. Pero la explicación acerca de la sonada ausencia del actor argentino nunca llegó. "Cuéntenme cómo estuvo ese reestreno por Colombia años después", se limitó a escribir Michel en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cimarro, quien no veía a Danna desde hacía más de diez años, no pudo evitar deshacerse en elogios hacia quien fuera su pareja en la exitosa telenovela de Telemundo. “Yo creo que la química que tenemos es natural, eso para los actores es algo que cuando nos pasa es una bendición. A mí me pasó esa bendición con Danna. Hay veces que no existe la química entonces uno tiene que usar su técnica y su preparación para crearla pero en este caso no fue así, en este caso ahí estaba desde que nos conocimos”, reconoció el galán cubano. Image zoom Danna García y Mario Cimarro Cortesía de Telemundo "Yo creo que todos hemos sido bendecidos con este proyecto, Dios, el universo, el karma quiso que nos juntáramos tanto escritores, directores, como este elenco y yo en lo personal quisiera que en un futuro cada vez que me toque un proyecto encontrarme a gente como esta, gente talentosa, gente generosa, gente buena y una protagonista como Danna por Dios que me pase mucho", agregó Cimarro, quien lleva varios años alejado de las telenovelas. Danna, quien atribuyó a Mario gran parte de la química que tuvieron como pareja, aseguró que su participación en esta historia supuso un gran reto para ella como actriz. "Cuando yo llegué a hacer el proyecto yo no era mamá, yo estaba soltera y me acuerdo mucho que cuando llegué y leí el libreto yo decía ‘esto es un reto enorme’ porque yo soy muy tímida y a mí me cuesta mucho el tema así como de la coquetería. Fue un reto y creo que fue algo muy especial", admitió Danna. "Yo creo que comparto con mis compañeros que fue mágico desde el primer día en que llegué y me empecé a dar cuenta del diseño de vestuario porque la verdad es que era único, hasta las mismas locaciones se lucieron encontrando los lugares y creo que parte del éxito es que crearon un mundo atemporal, que geográficamente no existe, pero que podría ser cualquier lugar y en donde todos teníamos la oportunidad de amar, pelearnos…".

