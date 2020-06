Actores de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes que han muerto Son varios los actores de la exitosa telenovela de Telemundo que protagonizaron Danna García y Mario Cimarro que han perdido la vida en los últimos años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay telenovelas que por más que pasen los años permanecen en el gusto del público. Este es el caso de Pasión de gavilanes, la exitosa telenovela de Telemundo que protagonizaron Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. A punto de cumplirse 17 años de su estreno, el melodrama escrito por Julio Jiménez continúa cautivando a la audiencia allí donde vuelve a sonar cada tarde/noche su pegadiza sintonía. Image zoom Protagonistas de Pasión de gavilanes Cortesía TELEMUNDO La telenovela, que se grabó en Colombia entre los años 2003 y 2004, supuso un antes y un después para todos los integrantes de su elenco, quienes gracias a su participación en esta historia lograron que su trabajo fuera reconocido en muchas partes del mundo. Aunque tres lustros después la mayoría continúa deleitando al público con su talento, hay algunos actores que se adelantaron en el camino de la vida y ya no están entre nosotros. Julio del Mar El actor colombiano dio vida a Leonidas Coronado, el severo suegro de Ruth Uribe (Ana Lucía Domínguez). Del Mar, que se encontraba postrado en una silla de ruedas y le costaba articular palabra debido a las secuelas que le dejó un derrame cerebral que sufrió en 2018, falleció en agosto del año pasado tras sufrir una infección pulmonar que finalmente le costó la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Herbert King El actor colombiano interpretó a Herzog Vargas, uno de los matones de Armando (Juan Sebastián Aragón), quien se encargaba de cometer todo tipo de atentados contra los hermanos Reyes. King perdió la vida en 2018, víctima de un infarto al corazón. Fernando Corredor El actor colombiano se adentró en la piel del impertinente Calixto Uribe, el padre adoptivo de Ruth (Ana Lucía Domínguez). Corredor falleció a finales de 2016 a los 79 años. Liliana Lozano El cuerpo sin vida de la actriz colombiana, quien interpretó a Esperanza en la telenovela de Telemundo, fue encontrado a principios de 2009 en una zona rural de Colombia.

