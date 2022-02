Pasión de gavilanes 2: el regreso de los gavilanes en cifras La nueva temporada de la exitosa telenovela de Telemundo arranca discreta en Estados Unidos, pero arrasa fuera de la televisión convencional y triunfa en su primer estreno internacional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown regresaron la semana pasada a la pantalla de Telemundo con una nueva temporada de Pasión de gavilanes, la exitosa telenovela que hace casi dos décadas conquistó a los televidentes de más de 120 mercados internacionales. "Creo que regresar con Pasión de gavilanes es un reto grande porque hay mucha expectativa y lo que va a ver el público esperemos que sea lo que la gente quiere ver", reconocía Danna en una entrevista con People en Español previa al estreno. El primer capítulo de la nueva temporada aterrizó en la cadena el pasado lunes 14 de febrero y fue seguidor por 1,032,000 televidentes (P2+), mientras que el segundo, tercer y cuarto episodios –del quinto aún no se han publicado datos– promediaron 921 mil, 842 mil y 910 mil televidentes (P2+) respectivamente, según Nielsen, lo que impidió a la ficción liderar su franja horaria de emisión respecto a su competidor más directo, el drama turco Madre (Univision), que superó cómodamente en audiencia a Pasión de gavilanes 2 tras registrar más de 1 millón 700 mil televidentes (P2+). Fuera de la televisión convencional, en cambio, el regreso de los gavilanes se ha dejado sentir con fuerza. El primer capítulo de la nueva temporada –la media hora que se publicó puesto que Telemundo no sube los episodios completos a YouTube– acumula ya casi 4 millones de visualizaciones entre los dos canales de la cadena: Telemundo y Telemundo Novelas. Paola Rey Paola Rey y Juan Alfonso Baptista son Jimena y Óscar en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO El segundo episodio no se queda atrás y ya roza los 2 millones de visualizaciones a tan solo unos días de haberse publicado, mientras que el tercero está muy cerca cerca de alcanzar esa cifra. Ninguna de las producciones que ha estrenado Telemundo recientemente han logrado datos tan altos en el contenedor de videos de Google a pesar de llevar mucho más tiempo en el sitio web. El primer episodio de la ambiciosa superserie de época Malverde: el santo patrón, que aterrizó en la cadena en septiembre del año pasado, por ejemplo, cuenta con poco más de 1 millón de visualizaciones; el primer capítulo de Parientes a la fuerza tiene 700 mil visualizaciones; mientras que los primeros episodios de Buscando a Frida y La suerte de Loli, que llevan más de un año alojados en el popular sitio web, están muy lejos de superar el medio millón. Zharick León Zharick León es Rosario Montes en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO En las redes sociales, el regreso de los gavilanes también ha logrado destacar. Con apenas una semana al aire, la telenovela cuenta con más de 600 mil seguidores en su perfil de Instagram oficial, una cifra muy superior a la que han conseguido las últimas producciones de Telemundo y TelevisaUnivision como Malverde (108 mil), Parientes a la fuerza (26 mil), Buscando a Frida (31 mil), La suerte de Loli (82 mil), Vencer (146 mil) y Mi fortuna es amarte (65 mil), entre otras. Éxito internacional España, donde en su día la telenovela fue un fenómeno televisivo sin precedentes, se convirtió el pasado miércoles 16 de febrero en el primer país en estrenar la nueva temporada tras su debut por Telemundo. Pasión Danna García (Norma), Natasha Klauss (Sarita) y Paola Rey (Jimena) en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Contrario a lo sucedido en Estados Unidos, la ficción, que se emite semanalmente, arrasó con más de 2 millones de espectadores y un 17,2% de share de promedio, convirtiéndose en el mejor estreno de una serie extranjera en esta cadena, Telecinco, desde julio de 2018. Esta es la segunda vez que una producción de Telemundo se emite en horario estelar en una cadena generalista en España. Antes solo había sucedido con la primera temporada de La reina del sur en 2011 y en este caso había una cadena en España, Antena 3, coproduciendo junto con Telemundo la exitosa serie que protagoniza la actriz mexicana Kate del Castillo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pasión de gavilanes 2: el regreso de los gavilanes en cifras

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.