Con un crimen como punto de partida, Pasión de gavilanes regresó este lunes 14 de febrero a la pantalla de Telemundo casi dos décadas después con el estreno de una nueva temporada. Aunque las expectativas eran muy altas, el regreso de los gavilanes no defraudó al público, como prueban los incontables comentarios que se vertieron en las redes sociales. "Me atrapó desde el minuto 1", "estuvo muy emocionante", "la esencia está y los nuevos personajes son interesantes" o "superó todas mis expectativas", se puede leer entre los miles de comentarios que los fanáticos de la telenovela no tardaron en publicar. Si bien el primer capítulo solo salió al aire en Estados Unidos, el hashtag #pasiondegavilanes2 logró convertirse en uno de los temas más comentados del momento en Twitter en muchos países de América Latina y España, donde en su día el melodrama tuvo mucho éxito. Pasión de gavilanes Protagonistas de Pasión de gavilanes 2 | Credit: Mezcalent En términos de audiencia, el melodrama que protagonizan Danna García, Mario Cimarro y compañía tuvo, sin embargo, un debut discreto por la pantalla de Telemundo. El primer capítulo, que se transmitió a las 10 p. m., hora del Este, fue seguido por 1,032,000 televidentes (P2+) y 468 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años. El estreno de la nueva temporada se quedó lejos de ganarle a la telenovela de la competencia, Vencer el pasado (Univision) que, en su penúltimo capítulo y en una emisión especial de dos horas, promedió 1,862,000 televidentes (P2+) y 769 mil adultos 18-49 años. Angelique Boyer Angelique Boyer y Vencer el pasado, protagonistas de Vencer el pasado | Credit: Mezcalent El regreso de los gavilanes tampoco destacó de manera especial dentro de la programación de Telemundo, donde la ficción más vista fue el drama turco Hercai: amor y venganza. Las telenovelas más vistas (2/14/2022): 1.Vencer el pasado (Univision): 1,862,000 (P2+) 2.Soltero con hijas (Univision): 1,745,000 (P2+) 3.La rosa de Guadalupe (Univision): 1,611,000 (P2+) 4.Hercai (Telemundo): 1,336,000 (P2+) 5.Pasión de gavilanes 2 (Telemundo): 1,032,000 (P2+) Datos: Nielsen NPM SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con un salto en el tiempo de dos décadas respecto a la historia original, la nueva temporada de Pasión de gavilanes destapa una nueva era para la dinastía Reyes-Elizondo en la que los gavilanes se verán obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia. "17 años después se la están jugando a una historia bastante diferente, a una historia vertiginosa, de suspenso, donde todo el tiempo están pasando cosas. Es diferente a la primera temporada, pero está la esencia porque la familia para mí es la esencia de Pasión de gavilanes, el cómo viven estas historias las parejas y la familia los Elizondo y los Reyes juntos, cómo se compenetran y cómo se meten en la vida del uno y del otro, entonces me parece mágico porque estamos todos involucrados en las historias de todos", contaba Natasha Klauss, una de las protagonistas de Pasión de gavilanes, en una entrevista con People en Español previa al estreno.

