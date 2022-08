El pasado en común de Ivonne Montero y Gaby Espino: la telenovela que protagonizaron juntas para Telemundo La participante de La casa de los famosos (Telemundo) y la actriz venezolana trabajaron juntas hace más de tres lustros en un melodrama de la cadena hispana. Destapamos las imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para nadie es un secreto que Gaby Espino quería que ganara la segunda edición de La casa de los famosos (Telemundo) su gran amiga Daniella Navarro, quien este miércoles tuvo que poner fin a su estancia en la casa más famosa de la televisión hispana tras convertirse en la quinta finalista por decisión del público. "Ha tenido un juego superhonesto. Ella es una mujer superfrentera, superhonesta y me parece que ha jugado bien su juego", comentaba días atrás en las redes sociales la actriz venezolana, quien también reconocía que "los demás que quedaron en la final también los conozco y les tengo mucho cariño, merecen estar en la final, de verdad que sí". La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo tiene un pasado en común en lo referente al terreno profesional con otra de las finalistas del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego: Ivonne Montero, quien es una de las grandes favoritas del público para convertirse este lunes 8 de agosto en la ganadora. Aunque muchos no lo saben –otros quizás no lo recuerdan–, Gaby e Ivonne compartieron set de grabación hace casi dos décadas en una telenovela de Telemundo: Sin vergüenza. La casa de los famosos Paola Toyos, Gaby Espino, Margarita Ortega y Ivonne Montero, protagonistas de Sin vergüenza | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La venezolana y la mexicana conformaron junto a otras dos actrices, Margarita Ortega y Paola Toyos, el cuarteto protagónico de este melodrama que se grabó en el año 2007 en Colombia. La telenovela, adaptación de la chilena Entre medias, giraba alrededor de 4 amigas con personalidades y problemas muy diferentes que eran dueñas de una empresa de ropa interior para mujeres. Sin verguenza Margarita Ortega, Ivonne Montero, Paola Toyos y Gaby Espino, protagonistas de Sin vergüenza | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Espino interpretaba a Renata, quien encontraba el amor en un hombre casado y con dos hijos. Gaby Espino Gaby Espino era Renata en Sin vergüenza | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Ivonne, por su parte, daba vida a Maite, quien seguía enamorada de su exesposo. Ivonne Montero Ivonne Montero daba vida a Maite en Sin vergüenza | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images A pesar de su atractivo elenco y novedosa historia, el melodrama no terminó de funcionar en términos de audiencia como la cadena esperaba y fue sacado del horario estelar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras que Gaby siguió formando parte del talento de Telemundo, Ivonne concluyó con esta telenovela su relación con la cadena hasta que años más tarde regresó con una participación especial en la cuarta temporada de la exitosa superserie El señor de los cielos, a la que le siguió Malverde. Conoce aquí todas las telenovelas de Ivonne Montero en Telemundo.

