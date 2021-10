Parientes a la fuerza versus Vencer el pasado, ¿qué telenovela ganó? La historia protagonizada por Bárbara de Regil y Guy Ecker aterrizó este martes en el prime time de Telemundo frente al exitoso melodrama de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De un melodrama turco a una comedia romántica. Tras el exitoso final de la primera temporada de Hercai: amor y venganza, que promedió el lunes cerca de 1 millón y medio de televidentes (P2+); Telemundo estrenó este martes 26 de octubre en horario estelar Parientes a la fuerza, su nueva telenovela con toques de comedia que protagonizan Bárbara de Regil y Guy Ecker. El debut de la ficción no logró destacar en el prime time de la cadena de habla hispana tras promediar durante su primer capítulo menos de un millón de televidentes (P2+). En total, 999 mil televidentes (P2+) siguieron el estreno de la comedia romántica que marca el debut en Telemundo de la actriz mexicana Chantal Andere, según datos de Nielsen NPM. La telenovela se vio superada por el melodrama mexicano de la competencia, Vencer el pasado (Univision), que en su misma franja horaria de emisión registró 1,485,000 televidentes (P2+). 9PM 1.Vencer el pasado: 1,485,000 (P2+) 2.Parientes a la fuerza: 999 mil (P2+) Parientes a la fuerza Vencer el pasado; Parientes a la fuerza | Credit: UNIVISION; TELEMUNDO La ficción más vista, sin embargo, volvió a ser una jornada más el también melodrama mexicano La desalmada, que a las 10 p.m., hora del Este, promedió 1,669,000 televidentes (P2+). TOP 3 1.La desalmada: 1,669,000 (P2+) 2.Vencer el pasado: 1,485,000 (P2+) 3.¿Qué le pasa a mi familia?: 1,309,000 (P2+) Con Carmen Aub y Michel Duval entre su elenco protagónico, Parientes a la fuerza sigue la historia de George Cruz (Ecker), un famoso guionista Hollywoodense de 50 años que sufre una crisis de la mediana edad bajo la sombra de su único éxito, el fallecimiento de su madre y la traición de su esposa Leticia (Andere). Parientes a la fuerza Guy Ecker y Bárbara de Regil, protagonistas de Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO Su frustración, soledad y sentimiento de fracaso, aunado al último deseo de su madre, lo llevan al otro lado de la frontera en México donde conoce a Carmen Jurado (de Regil), una bella cantante mexicana que se convierte en su musa, su estrella y su gran amor. George recupera así la inspiración y la felicidad que lo hacen sentir vivo. Pero el amor no viene solo cuando dos familias muy diferentes entre sí se unen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando me dijeron que Parientes a la fuerza se iba a estrenar aquí en Estados Unidos me hizo muy feliz porque el tema tiene mucho que ver aquí. El público mexicano tal vez podría disfrutar muchísimo de Parientes a la fuerza y divertirse con nosotros, pero realmente el público de acá se va a sentir identificado y lo que me gusta es que también se va a sentir motivado a luchar por sus sueños y va a ver reflejada su vida en alguien de la familia", compartió de Regil en una reciente entrevista con People en Español. "Creo que es un tema muy bueno para todo el público de Estados Unidos que les va a gustar, que les va a recordar sus raíces y que se la van a pasar bien porque de eso se trata la vida: regresar de trabajar, prender la tele y perderte en algo más y qué padre perderte en esto que te va a motivar. Es una historia muy divertida". Bárbara de Regil Bárbara de Regil es Carmen en Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO Parientes a la fuerza se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.

