Parientes a la fuerza: imágenes detrás de cámaras de la nueva telenovela de Telemundo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO Con Guy Ecker y Bárbara de Regil en los roles protagónicos, la cadena hispana estrenará este nuevo melodrama con tintes de comedia el martes 26 de octubre a las 9 p.m., hora del Este. Empezar galería Cambio de vida Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO "Parientes a la fuerza es la historia de George Cruz, un escritor de Hollywood que ha perdido su inspiración y su familia porque se divorcia de su esposa y sus hijos se van con su esposa. Decide regresar con las cenizas de su mamá a un pueblo chiquito para esparcirlas y se enamora de un personaje bello que es el personaje de Carmen Jurado", cuenta Guy Ecker. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Se enamora Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO "El divorcio y la separación que sufre George es muy real. La parte divertida es que él se vuelve a conectar con sus raíces pero a través de una mujer que es mucho más joven que él", asegura el actor. 2 de 8 Ver Todo Diferencia de edad Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO "Entonces hay un conflicto ahí también de edades. Pero el amor lo supera todo", agrega. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Pareja dispareja La casa de los famosos Credit: TELEMUNDO "Carmen Jurado es una mujer pura que le encanta cantar, vivir la vida, disfrutar, pero también es una niña que se enamora muchísimo, enamorada de la vida", cuenta Bárbara de Regil sobre el personaje que interpreta en esta historia. 4 de 8 Ver Todo Dos mundos diferentes Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO "Y Parientes a la fuerza trata de, el nombre lo dice todo, parientes a la fuerza, o sea que se unan dos tipos de familia y a ver qué pasa", detalla. 5 de 8 Ver Todo Antagonista atípica Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO Chantal Andere debuta en Telemundo con un personaje antagónico fuera de lo común. "Leticia Sanz me tiene verdaderamente enamorada, es un personaje que he disfrutado mucho. Sale mucho de la villana clásica. A esta mujer le pasa todo, le pasa lo que le pasaría a las buenas, a las malas, a las jóvenes, a las grandes… Es un personaje que tiene un montón de tintes constantemente y eso me encanta". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En una encrucijada Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO Michel Duval, el inolvidable Salvador Acero de Señora Acero, vivirá un conflicto muy fuerte a través de su personaje. "Andy es un joven viajero. Él es el hijo adoptivo de George antes de que George se casara con Leticia y tuviera a Tommy y a Paz. Él quiere estar en su propia soledad, pero al conocer a Carmen no tiene escapatoria. Es una mujer que viene a darle un 180 a su mundo y lo va a hacer sentir cosas que nunca había sentido por alguien. Él va a tener que entrar en una encrucijada de escuchar a su corazón o respetar a su padre". 7 de 8 Ver Todo Gran estreno Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO Parientes a la fuerza se estrena el martes 26 de octubre a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Parientes a la fuerza: imágenes detrás de cámaras de la nueva telenovela de Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.