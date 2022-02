Parejas de telenovela que pudieron ser y no fueron Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Telenovela Credit: Twitter Salvador Mejía; Facebook Amores verdaderos La elección de los protagonistas de una telenovela resulta con frecuencia una decisión difícil de tomar para cualquier productor. En la mayoría de las ocasiones, se convoca un casting en el que participan diferentes rostros conocidos que realizan su mejor esfuerzo para quedarse con el ansiado personaje. El resultado final, sin embargo, no siempre es el deseado o el esperado. Empezar galería Amores verdaderos Maribel Guardia Credit: Facebook Amores verdaderos Maribel Guardia compitió en 2012 con Erika Buenfil por el personaje protagónico de la exitosa telenovela de Televisa. Finalmente, fue Buenfil la que terminó interpretando a la pareja de Eduardo Yáñez en el melodrama que produjo Nicandro Díaz. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Lo imperdonable Jencarlos Canela Credit: Twitter José Alberto Castro Jencarlos Canela pudo haber debutado en los melodramas mexicanos en 2015 como pareja de Ana Brenda en la telenovela de Televisa, pero fue Iván Sánchez el que se quedó con el personaje. 2 de 8 Ver Todo Simplemente María Claudia Álvarez Credit: Facebook Simplemente María Ariadne Díaz estuvo en la terna para protagonizar en 2015 la nueva versión de Simplemente María, historia que terminó estelarizando Claudia Álvarez. 3 de 8 Ver Todo Anuncio En tierras salvajes Marlene Favela Credit: Twitter Nicandro Díaz Marlene Favela llegó a hacer casting en 2017 para encabezar junto a Cristián de la Fuente el melodrama de Televisa. Aunque el personaje en un inicio se lo quedó Mayrín Villanueva, fue Claudia Álvarez la que dio vida finalmente a la heroína de la historia que produjo Salvador Mejía. 4 de 8 Ver Todo Teresa Violeta Isfel Credit: Facebook Teresa Violeta Isfel y Eugenio Siller probaron suerte en el casting de la exitosa telenovela de Televisa, pero fueron Angelique Boyer y Sebastián Rulli los que terminaron protagonizando el melodrama. 5 de 8 Ver Todo Soltero con hijas Altair Jarabo Credit: Instagram Altair Jarabo luchó contra Irina Baeva por el personaje antagónico femenino de la comedia romántica de Televisa que protagonizaron Gabriel Soto y Vanessa Guzmán en 2019. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Teresa Angelique Boyer Credit: Facebook Teresa Eduardo Santamarina estuvo a punto de convertirse en uno de los galanes de Angelique Boyer en la exitosa telenovela de Televisa. 7 de 8 Ver Todo Hasta el fin del mundo Danna Paola Credit: Facebook Amores verdaderos Danna Paola y Alejandro Speitzer se quedaron a las puertas de ser los protagonistas juveniles del melodrama de Televisa. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

