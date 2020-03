Mira cómo se ve el elenco de La mujer en el espejo 15 años después de salir del aire By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Paola Rey Getty Images La colombiana interpretó los papeles de Juliana Soler, Maritza Ferrer y Barbara Montesinos. 1 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Madre full time Image zoom Instagram Paola Rey Su último papel fue en 2016, desde entonces Paola Rey se ha convertido en una madre dedicada exclusivamente a sus hijos, Oliver y Leo. 2 de 8 Applications Ver Todo Juan Alfonso Baptista Image zoom Getty Images El venezolano dio vida a Marcos Mutti. 3 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Reencuentro Image zoom Instagram Paola Rey Juan Alfonso Baptista se reencontró con su pareja en pantalla Paola Rey el año pasado. 4 de 8 Applications Ver Todo Gabriela Vergara Cortesía de Oswaldo Pisfil La venezolana interpretó el papel de la antagonista, Barbara Montesinos de Mutti, quien en un momento de la telenovela se hizo cargo del cuerpo del personaje de Paola Rey. 5 de 8 Applications Ver Todo Su mejor papel Image zoom Instagram Gabriela Vergara Es madre de las gemelas Alexandra y Emiliana. 6 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Natasha Klauss Image zoom Getty Images La colombiana dio vida a Luzmila Arrebatos. 7 de 8 Applications Ver Todo Un recuentro Image zoom Instagram Paola Rey En su reencuentro con Rey, dos colombianas lucieron un look a juego. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Mira cómo se ve el elenco de La mujer en el espejo 15 años después de salir del aire

