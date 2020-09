Paola Rey se confiesa sobre Pasión de gavilanes y su química con Juan Alfonso Baptista La actriz habló en exclusiva con People en Español sobre cuál fue su escena favorita de esta exitosa producción que regresa 17 años después en una edición especial a través del servicio de streaming Peacock. ¡Te contamos los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Paola Rey habló de su memorable protagónico en la exitosa telenovela Pasión de gavilanes hace 17 años y reveló cuál fue una de sus escenas favoritas. “Definitivamente es la escena donde estamos en la cascada con el personaje de Óscar cuando es su primer encuentro. Ese momento fue tan mágico y lindo no solamente en la realización, sino cuando la veo al aire digo ¡WOW!”, comentó en exclusiva a People en Español. Al preguntarle el secreto para lograr esa química que tuvo con el actor Juan Alfonso Baptista en su rol de Óscar Reyes, la colombiana comentó que se sintió afortunada de haber trabajado con él porque todo fue natural y ambos hicieron “clic desde el día uno”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con motivo del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, el servicio de streaming Peacok de NBC Universal incluyó la recordada producción en su catálogo. Los usuarios de la plataforma podrán ver una edición especial de 15 episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno. La artista de 40 años también dijo estar feliz de que los fanáticos del melodrama puedan revivir memorables momentos de la historia. “Estoy supercontenta porque Pasión de gavilanes es una novela maravillosa y ahora llega en una versión corta de 15 capítulos. Estoy superfeliz porque van a ver los mejores momentos de esta gran historia. Está ya disponible en la plataforma y lo que me parece lo máximo es que se puede ver todo seguido y no hay que esperar a la siguiente emisión”, manifestó. Sobre las lecciones que le dejó su personaje de Jimena Elizondo dijo que si bien ambas son muy diferentes, aprendió de ella la valentía y la seguridad que siempre tenía a la hora de tomar decisiones.

