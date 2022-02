EXCLUSIVA Paola Rey y Juan Alfonso Baptista se confiesan sobre Pasión de gavilanes 2: "La química está intacta" La actriz colombiana y el galán venezolano hablan sobre su emotivo reencuentro 18 años después en el set de grabación y comparten lo que sucederá con sus personajes en la nueva temporada de la exitosa telenovela de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paola Rey Juan Alfonso Baptista; Paola Rey | Credit: Telemundo (x2) Aunque soñaba con la idea de volver a adentrarse en la piel de Jimena Elizondo, Paola Rey nunca creyó que ese sueño que anhelaba desde hacía muchos años pudiera hacerse realidad algún día. "Todo el mundo me preguntaba y yo decía: 'Sí, claro, si se da yo lo haría feliz'. Pero realmente nunca me imaginé hacerlo realidad", se sincera en entrevista con People en Español la actriz colombiana. Por eso, su emoción fue mayúscula cuando se confirmó en su momento que habría una segunda temporada. "Sentí un montón de mariposas en el estómago, no lo podía creer". La misma emoción que también sintió su pareja en la ficción, Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes), quien junto con Paola y Natasha Klauss (Sarita Elizondo) fue uno de los integrantes del elenco original que más remó a favor para que la continuación de Pasión de gavilanes pasara de ser un sueño lejano a convertirse en una realidad. "Estuvimos muy atrás también con Julio Jiménez [el escritor] como tratando de encontrar la forma de reencontrarnos, de que se pudiera hacer. Personalmente, estuve mucho tiempo esperándola y casi todos los años pensaba en esto, en que se podía ver la forma de poder encontrarnos; energéticamente teníamos mucha ilusión de que sucediera". Paola recuerda como si hubiera sido ayer el "interminable" abrazo que se dio con cada uno de sus compañeros el día que se reencontraron en el set de grabación. "Primero fue una sensación de agradecimiento, como agradeciéndole a la vida por esta nueva oportunidad, segundo empezar a ver a mis compañeros y fundirme en un abrazo con cada uno interminable. Solamente los que estuvimos y formamos parte de esto sabemos lo que fue para cada uno de nosotros y cada una de nuestras carreras estos personajes". Es como si nos hubiéramos quedado congelados en el tiempo y de pronto pasan 18 años y nos volvemos a encontrar en el mismo punto en común. Fue muy emocionante — Paola Rey Paola Rey Paola Rey en las grabaciones de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Uno de esos abrazos se lo dio con su pareja en la ficción, Juan Alfonso. "No parábamos de sonreír todo el tiempo, fue como de mucha alegría y a la vez como de seguir autoconvenciéndonos de que sí era real y de que íbamos a volver a entrar en el mismo mundo", comparte Paola sobre su primera jornada de grabación juntos. "Cada vez que yo hago un personaje es como si yo abriese una dimensión y cada vez que se cierra el proyecto es como que se cierra esa dimensión y tú te puedes ver con las personas pero nunca va a ser igual porque no estás como con el ambiente, el personaje… Pero ahorita me pasó eso con Juan, fue como abrir otra vez esa dimensión de Pasión de gavilanes. Es como si nos hubiéramos quedado congelados en el tiempo y de pronto pasan 18 años y nos volvemos a encontrar en el mismo punto en común, entonces fue muy emocionante". Con Paola siempre hemos tenido una química muy linda y es bonito volver a entrar al set después de tanto tiempo y volver a sentir esa química que está intacta — Juan Alfonso Baptista Baptista no se queda atrás. "El reencuentro con Paola fue hermoso, [hubo] mucha lectura física y visual, nos veíamos mucho y había muchas emociones contenidas", asevera. Lo más mágico, admite el actor, fue ver que la química entre ambos seguía intacta 18 años después. "Con Paola siempre hemos tenido una química muy linda y es bonito volver a entrar al set después de tanto tiempo y volver a sentir esa química que está intacta". Juan Alfonso Baptista Juan Alfonso Baptista en las grabaciones de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Paola señala que "ha sido muy lindo" reencontrarse casi dos décadas después en el set "con más experiencia". "Venimos llenos de experiencia, tanto él como yo; entonces al momento de interpretar una escena obviamente sacamos lo mejor posible de cada escena, nos la disfrutamos al máximo", comenta. "Personalmente yo me estoy disfrutando cada día de mi vida y cada momento de mi vida como si fuera el último porque esto es algo que de verdad no ha pasado en Latinoamérica –después de 18 años hacer una segunda temporada–, entonces, ¿cómo no disfrutar de esta gran oportunidad? Y creo que en esa estamos él y yo, como superacordes, aprovechando nuestros personajes y sacando lo mejor posible de cada escena". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Alfonso destaca que "cada uno" de los actores que formó parte de la primera temporada "tiene una madurez en el set y unos afectos mucho más afianzados". "Con todos los que estuvimos ahí, particularmente los 5 [refiriéndose a Danna García, Mario Cimarro, Paola, Natasha Klauss y Michel Brown], hay un feedback y hay una conciencia colectiva tan linda, con tanto respeto y con cariño de familia que es muy especial lo que se siente cuando los tienes ahí". [En Óscar] hay un cambio emocional dramático bastante fuerte que lo van a poder ver en el desarrollo de la historia — JUAN aLFONSO baPTISTA La nueva temporada de Pasión de gavilanes iniciará con un salto en el tiempo de 20 años, por lo que, adelantan, veremos a una Jimena y a un Óscar mucho más maduros, pero sin perder su esencia. "La pareja de Jimena y Óscar ha sido una pareja que se ha dedicado a viajar por el mundo, a hacer empresa... Jimena es una modelo internacional de una talla muy grande lo que nos ha permitido poder viajar por el mundo entero", adelanta Baptista. Juan Alfonso Baptista Juan Alfonso Baptista es Óscar Reyes en Pasión de gavilanes | Credit: TELEMUNDO Y sobre su personaje agrega: "No es el Óscar soñador y ambicioso porque ya ha logrado cosas muy importantes de la mano de su esposa Jimena, pero sí hay un cambio emocional dramático bastante fuerte que lo van a poder ver en el desarrollo de la historia. Es un Óscar un poco más maduro en muchas cosas y con una carga emocional de familia bastante fuerte". Nosotros tenemos otro tipo de conflicto que yo creo que el televidente no se espera. Es un conflicto bastante fuerte que hará que esta pareja esté en el borde del abismo durante todos los capítulos — Paola Rey Paola, por su parte, comenta: "Jimena ya no es la niña soñadora que quería el amor, que quería conocer el mundo. Vamos a ver ahora a una Jimena que encontró su amor, que ha vivido su amor durante todos estos años, que logró ese sueño que tenía de ser una gran modelo, que tiene su centro de modas; entonces eso también la hace una mujer mucho más empoderada, mucho más centrada y mucho más enfocada en su vida porque ya creció, ya maduró". Paola Rey Paola Rey y Juan Alfonso Baptista | Credit: TELEMUNDO A diferencia de las otras parejas protagónicas de la historia, sus personajes no tendrán hijos. "Su historia se centra más en ellos dos como pareja y no en su familia", cuenta la actriz. "Nosotros tenemos otro tipo de conflicto que yo creo que el televidente no se espera. Es un conflicto bastante fuerte que hará que esta pareja esté en el borde del abismo durante todos los capítulos". Todo el tiempo que me llegan los libretos no me despego porque la historia de estos dos va a estar fantástica — Paola Rey "Todo el tiempo que me llegan los libretos no me despego porque la historia de estos dos va a estar fantástica y creo que todos vamos a estar como pegados al televisor esperando el próximo capítulo", agrega Paola, quien llevaba desde el 2007 alejada de la pantalla de Telemundo. Pasión de gavilanes 2 se estrena el lunes 14 de febrero por Telemundo.

