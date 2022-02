Paola Rey, en exclusiva: "Mis hijos son mi motor y ellos son superapegados a mí" La protagonista de Pasión de gavilanes (Telemundo) cuenta cómo ha vivido el hecho de estar separada de sus dos hijos mientras graba la telenovela de Telemundo en plena pandemia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paola Rey Paola Rey, protagonista de Pasión de gavilanes | Credit: Mezcalent Paola Rey regresó recientemente a la pantalla de Telemundo tras tres lustros alejada de la cadena con la nueva temporada de Pasión de gavilanes, historia en la que retoma su icónico personaje de Jimena Elizondo, la menor de las hermanas Elizondo y esposa de Óscar Reyes (Juan Alfonso Baptista). La actriz colombiana, que graba esta historia desde octubre del año pasado en Villa de Leyva, Colombia, soñaba desde hacía mucho tiempo con volver a darle vida a Jimena, por lo que ha disfrutado al máximo de cada jornada de trabajo y cada escena que le ha tocado grabar. Paola no deja de reconocer, sin embargo, que estar separada de sus dos hijos mientras graba en locaciones apartadas de la ciudad la telenovela en medio de la pandemia "no ha sido tan fácil". "Mis hijos con todo esto del covid no habían podido ir a estudiar, entraron a estudiar de manera presencial hace unos meses, entonces ni modo de traérmelos a Villa de Leyva porque ellos acaban de empezar y también ellos necesitan ese tema socioafectivo muy importante con sus pares", cuenta la actriz, quien asevera que la ayuda tanto de su esposo como de sus padres ha sido esencial para poder cumplir con sus compromisos profesionales con mayor tranquilidad. Paola Rey Paola Rey y su primogénito en junio de 2021 | Credit: Instagram Paola Rey "Gracias a Dios mi esposo tiene más tiempo con ellos y mis papás me han ayudado muchísimo en todo este proceso de estar con ellos también a ayudármelos a cuidar", señala. La actriz, que cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores en Instagram, confiesa que aprovecha cada fin de semana para darse una escapada a su casa y "apapachar" a sus hijos. "Trato la verdad todos los fines de semana de irme para Bogotá y verlos a ellos porque son los que me llenan, ese es el motor mío y ellos son superapegados a mí. Yo los tengo superconsentidos, entonces claro no ha sido tan fácil tal vez al principio para ellos, pero ya se acostumbraron a la dinámica de que mamita está trabajando y que los amo y que los adoro". Paola Rey Paola Rey y su familia a finales de 2020 | Credit: Instagram Paola Rey SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque admite que estar separada de sus retoños le "apachurra un poquito el corazón", Paola es consciente de que si sus hijos saben que está bien "ellos van a estar bien". "Si me ven sufriendo o de pronto me ven mal van a sentir que algo malo está pasando, entonces eso es lo que siempre les digo, que mami está bien, que mami está feliz y creo que eso ha hecho que todo esto sea mucho más llevadero, tanto para ellos como para mí", asevera. Pasión de gavilanes 2 se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

