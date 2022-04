Paola Rey en exclusiva: "La relación entre Óscar y Jimena me sorprendió por completo. No me imaginaba ese futuro" La actriz colombiana habla con People en Español sobre el conflicto que afronta el matrimonio de su personaje en la nueva temporada de Pasión de gavilanes y cuenta, entre otras cosas, cómo vivió el último día de grabación y si la experiencia de esta segunda temporada fue tal cual la soñó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pasión de gavilanes 2 acaba de cumplir 2 meses al aire por la pantalla de Telemundo con muchos interrogantes en el aire y secretos que están por descubrirse, entre ellos la traición de Óscar (Juan Alfonso Baptista) a Jimena (Paola Rey), quien desconoce que su esposo tiene un hijo fuera del matrimonio con una malvada mujer que busca acabar con su vida. En entrevista con People en Español, Paola habla sobre este conflicto y nos confiesa, entre otras cosas, cómo vivió el último día de grabación y si la experiencia de grabar la segunda temporada fue tal cual la había soñado. ¿Cómo has vivido la respuesta del público hacia esta nueva temporada? El público es muy especial con Pasión de gavilanes. He recibido muchísimos mensajes por la llegada de esta segunda temporada que tanto habían anhelado. Creo que el reencuentro de los seis fue muy especial para los seguidores. De todo lo que has podido leer en redes sociales, que me imagino que habrá sido mucho, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido o te ha llamado la atención? Me parece muy lindo el cariño que le tienen a Jimena, como reconocen su personalidad y la apoyan en esta nueva trama. La relación de Jimena y Óscar en esta temporada atraviesa un conflicto muy fuerte, cuando leíste en los libretos lo que iba a vivir la pareja, ¿cuál fue tu primera reacción? Una gran sorpresa. Si bien en la parte laboral creo que ella pudo realizar su sueño y desenvolverse en lo que le gustaba y quería, la relación entre Óscar y Jimena me sorprendió por completo, no me imaginaba ese futuro, pero también creo que es un tema con el que muchas personas se pueden identificar. Paola Rey Paola Rey y Juan Alfonso Baptista en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Intuyo que cuando Jimena se entere de la traición de Óscar se van a venir unas escenas muy fuertes, ¿cierto? Sí, claro. La traición duele y mucho. Habrá que ver cómo reacciona Jimena, pero ¿Paola Rey cómo reaccionaría? Es una situación muy difícil y dolorosa; no me quiero adelantar a contar cómo reaccionará Jimena pero sí te puedo decir que me dolería igual. ¿Cómo fue la experiencia de trabajo con el niño que interpreta a Duván? Jacobo en un gran actor, muy sensible, dulce y disciplinado. Fue muy especial compartir con él el set. Imagino que al ser madre de dos niños en la vida real habrás empatizado mucho con él y te habrá hecho acordarte mucho de tus hijos durante las grabaciones, ¿no? Así fue, tal cual. Sentía mucha empatía y veía en muchos momentos reflejados a mis hijos. ¿Cómo viviste el fin de rodaje de Pasión de gavilanes 2? ¿Cómo fue ese último día de grabación? Mi último día de grabación también fue el último día de grabación de la serie y justamente fue la secuencia donde descubro la traición de Óscar, así que ya te imaginarás cómo estaba ese día, con muchas emociones. Con nostalgia de volver a decir adiós a un personaje que siempre llevaré en mi corazón: Jimena Elizondo Paola Rey Paola Rey es Jimena en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Imaginemos que estás en ese último día de grabación y tienes una última conversación con Jimena cara a cara de despedida, ¿qué le dirías y qué crees que te diría ella? Le daría las gracias por todo lo que me ha dado, han sido dos décadas donde muchas generaciones han conocido mi trabajo gracias a ella. Y sé que ella con su linda forma de ser también me daría las gracias por darle la piel. Ahora que las grabaciones finalizaron, ¿fue la experiencia de grabar esta segunda temporada como te la habías imaginado y soñado durante tanto tiempo? Cuando me preguntaban sobre una segunda temporada no me imaginé que realmente fuera a ser una realidad, por ende todo fue mágico, sorprendente y nuevo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo en estos últimos dos meses? Trabajando en una película en desarrollo de animación con coproducción con Argentina y acabamos de ganar Ibermedia. Estamos trabajando en eso en este momento y en otros proyectos de los cuales no puedo hablar todavía. ¿Qué es lo que más extrañas de las grabaciones? Interpretar a Jimena, a mis compañeros, a todo el equipo. Extraño los lindos seres humanos que estuvieron detrás de este gran proyecto. Pasión de gavilanes 2 se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

