Así es Pájaro soñador, la primera comedia romántica turca en llegar a Estados Unidos Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía UniMas La divertida historia de un amor inesperado entre una encantadora joven (Demet Özdemir) y un fotógrafo aventurero interpretado por el galán turco de moda, Can Yaman, se transmitirá de lunes a viernes a partir del martes, 27 de octubre a las 7 p.m., hora del Este, por la cadena UniMas. Empezar galería Primera comedia Image zoom Cortesía UniMas Tras Fatmagül, que ya se encuentra en sus últimos capítulos, UniMas sigue decantándose por la ficción turca. En esta ocasión, la cadena dejará a un lado el drama de la trama protagonizada por Beren Saat para apostar por primera vez por una comedia romántica de éxito internacional: Pájaro soñador. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Galán de moda Image zoom Cortesía UniMas La ficción está encabezada por uno de los galanes turcos más exitosos del momento, el atractivo Can Yaman, cuya popularidad ha trascendido las fronteras de su país de origen y ha llegado a rincones tan lejanos como España, y la bella actriz turca Demet Özdemir. 2 de 10 Applications Ver Todo Dos mundos opuestos Image zoom Cortesía UniMas La divertida telenovela presenta la historia de Sanem (Özdemir), una joven con aspiraciones de convertirse en escritora que es obligada por sus padres a elegir entre un matrimonio concertado y encontrar un trabajo adecuado. Al buscar un nuevo trabajo en una empresa de publicidad, pronto se enamora de su jefe, Can (Yaman). A medida que el romance florece, se embarcan en una aventura que transformará sus vidas y las de quienes los rodean. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio La heroína Image zoom Cortesía UniMas La soñadora Sanem es una chica natural y alegre que ayuda en la tienda de comestibles de su padre. Sueña con convertirse en escritora y quiere vivir en Galápagos. Sólo cuando el desafortunado Zebercet quiere pedirle la mano en matrimonio encuentra la motivación que necesitaba para buscar trabajo y escapar de casarse con él. Su familia la empuja a tomar esta decisión diciéndole que, si no puede encontrar un trabajo decente, le darán su permiso al futuro novio Zebercet para tratar de conquistarla. 4 de 10 Applications Ver Todo Cambio de vida Image zoom Cortesía UniMas Sanem encontrará trabajo en una de las agencias de publicidad más importantes de Turquía donde Leyla, su hermana mayor, es asistente ejecutiva y se lanzará a un mundo tumultuoso de amor y aventuras. 5 de 10 Applications Ver Todo El hijo mayor Image zoom Cortesía UniMas Aziz, el dueño de la agencia tiene dos hijos, Emre, que es el menor, y Can, su hijo mayor. Emre quiere hacerse cargo del negocio, pero su padre considera que Can está mejor preparado para el trabajo y lo nombra gerente de la agencia. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El galán Image zoom Cortesía UniMas Guapo, de espíritu libre, aventurero, creativo, con mucho carisma y confianza en sí mismo Can tiene lo que busca su padre para la empresa. Pero a Can le encanta el trabajo que hace actualmente, tomando fotos en lugares remotos del mundo. 7 de 10 Applications Ver Todo Acepta la propuesta Image zoom Cortesía UniMas A Can no le gusta vivir en Estambul, pero finalmente acepta dirigir la empresa cuando se entera de que su padre tiene problemas de salud. Sabe que le resultará difícil establecerse en la ciudad, pero quiere complacer a su padre. A Emre no le agrada la idea de que su hermano sea el gerente. Cree que se merece ese puesto más que él y planea hacerlo fracasar. 8 de 10 Applications Ver Todo Surge el amor Image zoom Cortesía UniMas Trabajando en la empresa de su padre, Can sucumbirá ante el encanto de Sanem. Esta no podrá evitar enamorarse de él y cuando sus mundos choquen ella le presentará a Can un sentimiento que nunca ha experimentado: el amor. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Síguele la pista! No dejes de ver el gran estreno de Pájaro soñador el próximo martes 27 de octubre a las 7 p.m., hora del Este, por UniMas. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

