¿Sabías que... el padre de Livia Brito también es actor y ha participado en exitosas telenovelas de Televisa? La protagonista del exitoso melodrama La desalmada (Univision) no es la única artista de su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La desalmada Livia Brito, protagonista de La desalmada | Credit: TELEVISA Como protagonista de La desalmada, la exitosa telenovela que la cadena Univision transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, Livia Brito se ha posicionado como una de las actrices más exitosas de la pequeña pantalla. El melodrama que encabeza junto a José Ron se mantiene desde su estreno como el programa estelar más visto de la televisión de habla hispana, convirtiendo a la guapa cubana en una de los rostros más queridos por el público. Brito, quien debutó como actriz hace justo una década en la exitosa telenovela de Televisa Triunfo del amor que protagonizaron Maite Perroni y William Levy, heredó su pasión por la actuación de su progenitor, Rolando Brito, uno de los actores cubanos más reconocidos de su generación. La actriz se refería en 2016 a su padre a través de una publicación en Instagram como "el hombre de su vida" y es que la relación que ha existido siempre entre ambos ha sido muy especial. "Por el que soy feliz, por el que me inspiro, por el que me apoyo, por el que siempre me levanto con más y más fuerza", compartía años atrás Livia por medio de las redes sociales. Al igual que su hija, Rolando ha participado en varios melodramas de Televisa, entre ellos De que te quiero te quiero (2013), donde interpretó al inolvidable padre 'Juancho'. Curiosamente, padre e hija tuvieron en esa ocasión la oportunidad de compartir set de grabación ya que la telenovela marcó el aplaudido debut como protagonista de Livia. Rolando también formó parte del elenco del melodrama Tres veces Ana (2016), donde dio vida a Edmundo, el padre del personaje que interpretaba el galán mexicano David Zepeda. Zepeda David Zepeda y Rolando Brito en Tres veces Ana | Credit: Facebook David Zepeda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Livia su padre es su "amigo", su "compañero leal" y "un gran ser humano". Livia Brito Livia Brito y su padre Rolando Brito | Credit: Instagram Livia Brito "Es un honor para mí que tú seas mi padre. No imagino la vida sin tu apoyo incondicional", ha llegado a compartir en Instagram, donde está a punto de superar los 7 millones de seguidores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Sabías que... el padre de Livia Brito también es actor y ha participado en exitosas telenovelas de Televisa?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.