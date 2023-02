Pablo Perroni orgulloso del trabajo de su hija María en Vencer la ausencia: "Su talento es impresionante" El actor mexicano reconoció meses atrás en una entrevista que sufría al ver las escenas dramáticas que protagoniza su hija en la exitosa telenovela de Univision. "Verla sufrir es muy fuerte". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Perroni se ha ganado el aplauso del público con su participación protagónica en la exitosa telenovela Vencer la ausencia (Univision), donde interpreta a Rayo, una adolescente que tiene que ingeniárselas para sobrevivir sola tras quedar huérfana. En el melodrama, María comparte elenco con su madre, la actriz y cantante mexicana Mariana Garza, quien curiosamente también es su madre en la ficción que produce Rosy Ocampo. "Yo llevo 44 años trabajando y no había visto nunca para televisión un personaje de esta edad escrito de esta manera. Sé que a lo mejor es raro porque es mi hija y yo qué te voy a decir, pero ustedes lo verán. El trabajo de María no necesita ninguna recomendación. Y eso es lo que más gusto me da", contaba Mariana en una entrevista con People en Español. Mariana Garza Mariana Garza y su hija María en una escena de Vencer la ausencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Pero María no solo heredó el talento artístico de su famosa mamá. El padre de la adolescente, Pablo Perroni, también tiene una importante carrera como actor a sus espaldas en México. Aunque se ha centrado más en el teatro, su gran pasión, Pablo se ha dejado ver también en telenovelas de TelevisaUnivision como Yo no creo en los hombres y La candidata. María Perroni Pablo Perroni Left: María Perroni es Rayo en Vencer la ausencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Right: Pablo Perroni, padre de María Perroni | Credit: Mezcalent "Es impresionante, yo sé que soy su papá, yo sé que es imposible ser objetivo, pero no puedo, me parece que su talento es impresionante", compartía meses atrás en una entrevista para Televisa Espectáculos el intérprete de 47 años. "Esta es su segunda novela, la primera también fue con Rosy Ocampo, fue la anterior de Vencer, y es increíble, es increíble cómo se desenvuelve, el contacto con los actores, cómo para ella es completamente natural". Pablo Perroni Pablo Perroni | Credit: Instagram Pablo Perroni Pablo Perroni Pablo Perroni | Credit: Instagram Pablo Perroni SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Perroni reconoció que las escenas dramáticas que protagoniza su hija en la telenovela le generan sufrimiento al verlas. "Verla sufrir es muy fuerte", confesó. "Esas primeras escenas de verlas a ellas llorando en el funeral de su mamá sí me costó mucho trabajo, llegó un momento donde dije 'no, es demasiado, no puedo'. Pero feliz y además sobre todo de verla tan contenta". Vencer la ausencia se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por Univision.

