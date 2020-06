Pablo Azar se siente vetado por Telemundo por luchar por los derechos de su gremio

Desde que debutó en la cadena como el rebelde Simón en la exitosa telenovela El cuerpo del deseo, no ha habido un año en el que Pablo Azar no haya participado en una producción de Telemundo. Marina, El juramento, Aurora, Corazón valiente, Marido en alquiler o Reina de corazones son solo algunas de las ficciones que contaron con su talento. En 2016, sin embargo, tras grabar la comedia romántica La fan que encabezó sin mucho éxito Angélica Vale, el actor mexicano no volvió a dejarse ver en la empresa estadounidense. Una notable ausencia de casi un lustro que el intérprete de 37 años no duda en atribuir a una represalia de Telemundo por su involucración en el proceso para que el sindicato SAG AFTRA entrara a regular sus ficciones y así conseguir que el gremio actoral latino pudiera disfrutar de los beneficios de desarrollar su profesión en Estados Unidos, entre ellos el pago extra o la protección en su lugar de trabajo.

¿Por qué sientes que la cadena te vetó?

Como diría Juan Gabriel ‘lo que se ve no se juzga’. Fue de dominio público que Telemundo no quería que SAG AFTRA entrara a regular sus producciones. De hecho ellos hicieron una fuerte campaña en contra de la Unión (2016) y pedían abiertamente a los actores que no apoyaran el movimiento. Yo era uno de los líderes de este movimiento. Más tarde, cuando los actores votaron sí a la Unión, fui nombrado Presidente del Comité de Negociaciones. Durante año y medio, yo y un grupo de 14 valientes actores (muchos de ellos tampoco han vuelto a ser contratados), altos ejecutivos de SAG AFTRA y Telemundo, nos sentamos a negociar el contrato que hoy rige las producciones de Telemundo hechas en USA.. ¿Por qué creo que fui vetado a raíz de ese proceso? Desde el 2005 hasta el 2016 trabajé para Telemundo de forma ininterrumpida. (2005-El Cuerpo del Deseo/ 2006-Marina/ 2007-Decisiones/ 2008-El Juramento/ 2009-Bella Calamidades/ 2010-Aurora/ 2011-Corazón Valiente/ 2013-Marido en Alquiler/ 2014-Reina de Corazones/ 2015-Hasta que te conocí/ 2016-La Fan). Justo en el 2016 comenzó todo el proceso con la Unión; ‘coincidencialmente’ a partir de ese año nunca más volví a ser contratado por Telemundo.

Image zoom Pablo Azar, actor mexicano Cortesía Pablo Azar

¿Has hecho casting para alguna producción o ni siquiera te han permitido hacerlo?

En el 60% de las producciones en las que participé con Telemundo nunca fui llamado para audicionar. Era tan conocido y familiar mi trabajo para la cadena que ni siquiera se me hacía casting, sino que se me ofrecía directo el personaje. Para los que llevamos muchos años en este medio sabemos que ser llamado a un casting no significa nada, no es como en el mercado Americano donde incluso los actores son pagados cuando se les llama a callback. De hecho, hay muchísimas producciones en donde el elenco base se arma antes del casting y ya se hace audición solo para los personajes secundarios. Por lo tanto, aunque Telemundo me permitió hacer dos castings después del 2006, no he sido considerado para ningún proyecto. De hecho ninguna de las compañías que les producen contenido a Telemundo en México o Colombia me volvieron a llamar, ni siquiera para audicionar.

Image zoom Pablo Azar con parte del Comité de Actores que negoció el contrato con Telemundo el día que se firmó con la Presidenta de SAG AFTRA Gabrielle Carteris Cortesía Pablo Azar

Después de las repercusiones negativas que comentas que ha tenido para ti a nivel laboral, ¿volverías a actuar de la misma manera?

Cada persona tiene ciertas misiones en la vida. Creo que traer un cambio para mis compañeros actores era una de mis misiones personales, por lo tanto no me arrepiento, y si pudiera lo volvería a hacer. Tal vez este tipo de acciones no me traen beneficios inmediatos a mí, pero provocan una reacción en cadena que garantiza cambios positivos a mediano y largo plazo. Siempre habrá personas que no estén de acuerdo con lo que se hizo, siempre habrá quien le quiera encontrar el lado negativo, pero cuando hacemos las cosas pensando únicamente en el beneficio de todos, y no en el personal, las cosas siempre salen bien.

¿Qué has estado haciendo durante estos últimos años en los que no te hemos podido ver en televisión?

He tenido la fortuna de trabajar en otros proyectos personales. En mi faceta de ‘Señor Toony’ he podido poner mi arte en muchas galerías al rededor del mundo, siendo la última mi versión de La Mona Lisa que fue adquirida en Inglaterra. Junto con la también actriz Ana Carolina Grajales hemos desarrollado nuestra tienda online www.shoptoonymania.com y concepto artístico Toonymania. Además de desarrollar diversos productos basados en mi arte como Sr. Toony, estamos creando un programa de afiliados con otros artistas y creativos en donde juntos creamos líneas de productos enfocados en transmitir un mensaje de alegría, de amor y de creatividad a la gente. Entre nuestros afiliados están las actrices Arianna Coltellacci, Jamila Hache, entre otros que poco a poco iremos anunciando. Terminé de colaborar con el autor Sergio Coltellacci en la elaboración de su libro ‘Actitud Mental Positiva=Éxito', desarrollando el concepto creativo e ilustrativo. Como actor filmé mi primer protagónico en cine en la película próxima a estrenarse Así es la química, protagonizada por Tatiana del Real y yo, filmada en Venezuela. Además de los proyectos de mi productora Paypa Productions.

Image zoom Pablo Azar con su cuadro 'Premunición Azteca de las Deidades Tecnológicas' en su exhibición de Arte en Miami FL, en la Galería MIart Space Cortesía Pablo Azar

¿Qué proyectos traes entre manos con tu productora?

Hemos comenzado la gira de festivales de cine de nuestro más reciente cortometraje ‘Prolonged Silence’ protagonizado por Ana Carolina Grajales y yo y dirigido por Pau Verdalet. Es un cortometraje filmado en inglés y español con el que buscamos comenzar a posicionar a Paypa Productions como una productora sólida. También se encuentra en edición nuestro siguiente cortometraje titulado ‘Donde el frío quema’. Hemos desarrollado una serie de videos corporativos de fitness para la compañía Americana ‘Health Fairs Direct’ enfocados en la salud y bienestar del trabajador de oficina. Nuestro siguiente paso es comenzar a preparar nuestro primer largometraje y una serie online. Nuestro objetivo es crear una productora sólida, en donde se le dé trabajo y oportunidades precisamente a gente creativa que ha sido rechazada, olvidada, o que el medio artístico no les ha dado el mérito que merecen. Precisamente apuntamos a hacer las cosas bien y tratar a la gente como nos gustaría que nos hubieran tratado a nosotros siempre, creando contenido de calidad que deje reflexionando al espectador.

Image zoom Póster del film 'Prolonged Silence' Cortesía Pablo Azar

¿Qué tanto te ha afectado la crisis del coronavirus?

Es irónico pero durante esta pandemia he tenido más trabajo que nunca. He estado haciendo mucho arte, mucho diseño con nuestra tienda @shoptoonymania y preparando los proyectos de Paypa Productions. Creo que esta pandemia nos ha servido a todos para reinventarnos, para darnos cuenta de que siempre hay formas diferentes de hacer las cosas, y eso es lo que he estado haciendo, reinventándome. Estamos haciendo todos los domingos nuestras Silent Painting Sessions, que básicamente es que a través de Zoom nos conectamos gratis con gente que quiera participar y durante una hora coloreamos un diseño del Sr. Toony, AKA yo. El objetivo es ayudar a que la gente despierte en esta cuarentena ese ser creativo que todos llevamos dormidos y nos conectemos en silencio a través de la expresión artística.

Image zoom Pablo Azar y Ana Grajales con dibujos de Silent Painting Session Cortesía Pablo Azar

El público te extraña. ¿Te gustaría regresar a la televisión?

Amo la televisión, amo actuar, y en el momento que se presente una nueva oportunidad de actuar en la pantalla chica lo haré con gusto, ya sea para otra empresa, o con mi propia productora. A mis fans y mi público debo gran parte de mi carrera y cada vez que pueda conectar con ellos a través de mis personajes lo voy a hacer sin dudarlo. No me cierro a ninguna posibilidad.