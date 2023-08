Su esposo, su hija... El lado más personal de Özge Özpirinçci, la protagonista de Mujer La actriz turca está casada con un guapo actor turco, con quien tiene una hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Özge Özpirinçci Özge Özpirinçci, protagonista de Mujer, y su esposo | Credit: Univision; Instagram Özge Özpirinçci Confesiones, descubrimientos y el encuentro más esperado…. Mujer, el drama turco que Univision transmite a las 10 p. m., hora del Este, llega este lunes a su gran final de temporada. La ficción, que se grabó entre 2017 y 2020 en Turquía, marcó un antes y un después en la vida profesional de su protagonista, la actriz turca Özge Özpirinçci, quien interpreta a Bahar, una joven viuda que lucha por sacar adelante a sus dos hijos. "Me siento orgullosa de interpretar un personaje tan fuerte y real. Necesitamos más historias de mujeres. Bahar me ha enseñado a ser agradecida y a enfrentar los obstáculos", confesó la intérprete de 37 años en 2021 en una entrevista para la revista española Diez Minutos en la que también habló sobre sus inicios como actriz. "Empecé haciendo publicidad. Me impactó verme en un gran cartel comiendo un dulce. En mi casa, nos divertíamos actuando porque mi hermano Emre, que tiene siete años más que yo, grababa a todas horas y nos pedía a mis primos y a mí que hiciéramos personajes. Agradezco que tanto él, que ahora es escritor, como mi prima Helin, que me animó a trabajar como actriz, aceleraran el proceso", contó. Özge Özpirinçci Özge Özpirinçci, protagonista de Mujer | Credit: Instagram Özge Özpirinçci El éxito no solo le sonríe en el terreno profesional. También en el personal. Tras varios años de relación, Özge contrajo en 2021 matrimonio con su novio, el también actor turco Burak Yamanturk, a quien presume con frecuencia a través de las redes sociales. Özge Özpirinçci y su esposo Burak Yamanturk Özge Özpirinçci y su esposo Burak Yamanturk | Credit: Instagram Özge Özpirinçci "Soy tan feliz", escribió junto a una romántica imagen que compartió a finales de 2022. Mujer Özge Özpirinçci y su esposo Burak Yamanturk | Credit: Instagram Özge Özpirinçci Pero, ¿cómo es vivir con un actor? "¡Genial! Nos entendemos y sabemos lo que es ser popular. Amo a Burak, él es la familia que yo he elegido. Río y lloro con él, sueño y lucho con él; es mi pareja para siempre", respondía la actriz al ser preguntada al respecto. Özge Özpirinçci y su esposo Burak Yamanturk Özge Özpirinçci y su esposo Burak Yamanturk | Credit: Instagram Özge Özpirinçci La protagonista de Mujer y su esposo se convirtieron a finales de 2021 en padres de una preciosa bebé que hoy ya está a punto de cumplir sus primeros 2 años de vida. Özge Özpirinçci Özge Özpirinçci, su esposo y su hija | Credit: Instagram Özge Özpirinçci "Estoy lista para cada aventura contigo", fueron las palabras con las que Özge compartió a principios de año una foto en la que posa en la nieve junto a su esposo y su hija. Özge Özpirinçci, su esposo y su hija Özge Özpirinçci, su esposo y su hija | Credit: Instagram Özge Özpirinçci SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pequeña ha pasado a ser el centro de atención de sus vidas, como prueban las imágenes que tanto la actriz como su pareja comparten en las redes sociales. Özge Özpirinçci y su hija Özge Özpirinçci y su hija | Credit: Instagram Özge Özpirinçci No hay duda de que forman una bella familia.

