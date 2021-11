"No se lo he dicho a nadie". Osvaldo Ríos revela la poderosa razón que lo llevó en 2011 a renunciar a Televisa El actor abrió recientemente su corazón en el podcast de la periodista Lourdes Del Río. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Osvaldo Ríos Osvaldo Ríos | Credit: Mezcalent Con telenovelas como Kassandra (1992), La viuda de blanco (1996), Abrázame muy fuerte (2000), Gata salvaje (2002) y El zorro: la espada y la rosa (2007), Osvaldo Ríos fue durante varias décadas uno de los galanes más exitosos y reconocidos de la pequeña pantalla. En 2011, sin embargo, tras su participación en el exitoso melodrama de Televisa Triunfo del amor, el actor decidió alejarse por completo del género televisivo que lo vio nacer en su día como estrella. Ahora, una década después, Ríos ha revelado en una entrevista con la periodista Lourdes Del Río a través de su podcast 'En positivo' el motivo que lo llevó a renunciar en su momento al contrato de exclusividad con Televisa que le iba a aportar durante años una estabilidad económica. "Te voy a decir algo que no se lo he dicho a nadie: yo renuncio a Televisa en el año 2011 porque digo mi misión de ahora en adelante es unir a mis tres hijos de diferentes madres bajo un mismo techo criándose con una familia con su papá", confesó el exgalán de telenovelas. Fue entonces cuando Osvaldo tomó la decisión de irse de México e instalarse en Miami para poder convivir con sus tres hijos en la misma casa "como papá soltero". Osvaldo Ríos Osvaldo Ríos y sus tres hijos | Credit: Instagram Osvaldo Ríos "Mi hijo Giuliano me ayudó muchísimo, el mayor, porque se muda conmigo; Osvaldo Gabriel yo lo viajo de Puerto Rico un fin de semana sí un fin de semana no y Alessandro, que vive a 5 minutos de mi casa, pues prácticamente pasa todo el tiempo conmigo", compartió. "Me di a la tarea durante todo ese tiempo de que compartiéramos bajo el mismo techo los cuatro como familia y que ellos no se vieran como hermanos de padre sino como hermanos y creo que en esa tarea mi hijo mayor me ayudó mucho y lo logramos", aseveró el actor de 61 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque perdió un jugoso contrato de exclusividad que le iba a aportar durante años una estabilidad en el terreno profesional, hoy Osvaldo está seguro de que no pudo tomar una mejor decisión. "De verdad que ha sido una experiencia muy linda, creo que ha sido una de las decisiones más sabias. Puede que ya no tenga el contrato de exclusividad que tenía con Televisa, pero ahí surge también el productor ejecutivo de cine en Hollywood, me abrieron otras puertas, me convertí en mi propio jefe, mi hijo mayor comienza a trabajar conmigo y eso facilita el proceso también de que los cuatro estemos más tiempo juntos", señaló el inolvidable galán de Kassandra.

