Durante muchos meses, Osvaldo de León estuvo haciendo castings para diferentes proyectos de televisión sin demasiado éxito. "No es que no me quedara es que más bien [por la pandemia] como que ni siquiera las producciones sabían cuándo iban a empezar, entonces de pronto ni siquiera te decían 'ya quedaste'", rememora el talentoso actor mexicano, quien residía en ese momento en Estados Unidos junto a su esposa, la también actriz Victoria Camacho, y sus hijos. "Me acuerdo que estaba llegando diciembre y yo decía: 'Ya voy a tirar la toalla, ya me voy a relajar y a disfrutar de la Navidad'. Pero el destino le tenía otros planes preparados. "Cuando solté me llegó como esta llamada así de: 'Oye están interesados para un proyecto, tienes que volar a México'", comparte Osvaldo, quien no se lo pensó dos veces y tomó un vuelo de regreso a su país rumbo a coprotagonizar la nueva telenovela del productor Pedro Ortiz de Pinedo.

"Cuando me contaron la historia y leí la sinopsis me gustó mucho el personaje y cómo lo tropicalizaron porque en la historia original no era ni mexicano ni había barrio de la Ciudad de México", cuenta. "Era un personaje que me iba a sacar de mi zona de confort también por la manera de hablar porque me tenía que comer palabras. El director me dijo: 'Él habla muy mal, entonces no sé cómo le vas a hacer pero tienes que tener como mala dicción'. Él no fue a la escuela, entonces tenía yo como que romper todo lo que aprendí como actor y eso fue lo divertido también, como comerme las palabras y agregarle otras letras a las palabras que no tenían. Fue muy divertido y un reto porque tuve muy poco tiempo para preparar eso".

Osvaldo de León Osvaldo de León | Credit: Cortesía

Osvaldo, que cuenta con más de 300 mil seguidores solo en Instagram, se siente muy afortunado y feliz de poder representar con su trabajo los valores y la cultura mexicana a través de su personaje.

"Los directores me dijeron: 'Tú representas como a México en este proyecto porque es el personaje más mexicano'. Es como un Pedro Infante, como este personaje que tiene que conectar con la gente que no tiene dinero, pero también con la gente que tiene dinero, o sea con todas las partes mexicanas. Mi personaje siempre tiene mucho orgullo de ser del barrio y de ser mexicano. Para mí es algo muy bonito también porque soy mexicano".

Cuando salgo de mi casa trato de volverme invisible. Hay actores que llegan al restaurante con una actitud de 'mírenme, ya llegué'. Yo trato de pasar casi desapercibido, de volverme invisible Osvaldo de León

¿Héctor tiene mucho de Osvaldo?

Se parece mucho, por ejemplo, a mi papá, que es el hermano mayor. El papá de mi papá murió muy joven y se tuvo que hacer cargo de la familia igual que mi personaje. Yo también soy el primer hijo como mi personaje y estoy rodeado de mujeres en mi vida también: mis gemelas, mi suegra, mi mamá…

Osvaldo de León Osvaldo de León es Héctor en Diseñando tu amor | Credit: TELEVISA

¿Cuál sería el aspecto que más los aleja?

Algo que no tengo en común es que él resuelve como a golpes –él de pronto es más como violento– y que es más inseguro. Siento que él es tan inseguro por la falta de educación. Tiene tantas inseguridades que eso se puede leer como una falta de amor a sí mismo y él se está buscando en el amor con él mismo, pero también se está enamorando de otra persona y eso es un reto porque tendrías que amarte a ti mismo para poder amar a alguien más. Y ese es un conflicto que le metí a mi personaje que creo que lo hace más entrañable.

He tenido ciertas mordidas negativas en mi carrera en cuanto a lo mejor prensa y chismes, entonces he aprendido a llevar todo eso y a mantener los pies en la tierra simple y sencillamente porque mis personajes lo necesitan también Osvaldo de León

Nuevamente eres 'papá' en la ficción, ¿es difícil trabajar con niños?

Sí, hay que tener mucha paciencia porque de pronto se les va la memoria, pero en cuanto a actuación y emoción superan a muchos de los actores que son ya adultos, que creo que tienen a lo mejor como mañas que se van creando a través de los años. Los niños tienen algo que nosotros hemos perdido y que en las escuelas de actuación nos tratan de despertar otra vez: ese niño interior, entonces muchas veces ellos conectan mucho más rápido.

Osvaldo de León Osvaldo de León y su 'hija' Mina en Diseñando tu amor | Credit: TELEVISA

¿Qué tal la química con la niña que interpreta a 'Mina'?

A mí me han dicho mucho que gusta mucho la pareja ella y yo, más que a lo mejor la pareja de amor. La niña es muy similar al personaje mío porque como yo la crié tratamos de que los dos se parezcan, incluso que sea como muy niño, entonces creo que eso también es hasta cómico.

Siento que no cambiaría nada porque todo eso es lo que me hace ser la persona que soy hoy Osvaldo de León

A punto de cumplir 15 años de carrera, Osvaldo siente que apenas va por la mitad del camino. "No me siento demasiado famoso todavía, o sea un nivel de Michael Jackson me estoy comparando, y a lo mejor qué bueno porque me está tocando despacito, entonces lo veo con mucha humildad y con mucho respeto", señala. "He tenido ciertas mordidas negativas en mi carrera en cuanto a lo mejor prensa y chismes, entonces he aprendido a llevar todo eso, a mantener los pies en la tierra simple y sencillamente porque mis personajes lo necesitan también. Siento que estoy a la mitad del sueño y eso hace que ponga la meta mucho más arriba y mucho más lejos y me mantiene con hambre también porque yo siento que si yo ya me siento famoso o que ya cumplí mis sueños me voy a sentir mediocre".

Si con la experiencia que tienes ahora pudieras darle un consejo al Osvaldo de los inicios, ¿qué le dirías?

Siempre he sido muy disciplinado, siempre he hecho mucho ejercicio, los libros que tenía que leer los leía. A lo mejor ahorrar. No nos enseñan en la universidad a ahorrar dinero o a invertir, ese tipo de cosas que tampoco me arrepiento porque a lo mejor de haber sabido hubiera hecho la mitad de los viajes que hice, pero también los viajes fueron conocer otros lugares y otras personas. Entonces siento que no cambiaría nada porque todo eso es lo que me hace ser la persona que soy hoy. A lo mejor si le doy ese consejo es como en estas películas que cuando regresan al pasado arruinan el futuro (ríe). Siento que eso me pasaría, si yo me doy un consejo a lo mejor termino en otro trabajo o termino de taxista como mi personaje (ríe).

Osvaldo de León Osvaldo de León | Credit: Cortesía

¿Cómo llevas el tema de la fama y que la gente te reconozca por la calle?