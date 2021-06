Osvaldo Benavides sobre La suerte de Loli: "El reto es proyecto a proyecto" Con 35 años de carrera ininterrumpida, Osvaldo Benavides habla de su experiencia tras participar en La suerte de Loli, su primer proyecto para el público latino en Estados Unidos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este lunes, llega a su fin la teleserie La suerte de Loli, cuyo protagonista masculino fue Osvaldo Benavides, quien compartió plan estelar con Silvia Navarro. Para encarnar a Rafael Contreras, el mexicano tuvo que adaptarse a nuevos retos, debido a que su trabajo anterior en la serie Monarca era totalmente opuesto y en un tono muy dramático. Así, explica cómo logró desarrollar este personaje que tiene toques más ligeros. "El reto es proyecto a proyecto", mencionó a People en Español. "El proyecto es el que te lo pide", advirtió. "Mi trabajo es estar atento y estar dispuesto a prestarme, a encontrarle y proponer, dependiendo lo que el proyecto exija. En este caso, en La suerte de Loli, claramente, lo que se necesitaba era un sabor a comedia y mucha improvisación, sobre todo con Silvia". El actor está satisfecho de este trabajo y confiesa que quería trabajar en un proyecto que pudiera conectar con la comunidad hispana. "Un ingrediente muy importante para mí era hablarle al público latino en Estados Unidos; que fuera un proyecto que va todos los latinos que están allá, primero que nada, eso para mí era muy importante también", confesó. Osvaldo Benavides Osvaldo Benavides | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protagonista de la película Me late chocolate hace un recuento de su participación en esta emisión y asegura que le trajo satisfacciones en todos los sentidos. "[Me gustó] trabajar con gente tan querida como Silvia Navarro que es mi socia, que somos amigos y que trabajamos muy bien juntos. Hay una complicidad y una amistad que hace que todo lo que hacemos tenga una chispa muy especial", mencionó. "En términos de experiencia como persona es algo que recuerdo con mucho cariño. Como actor fue un disfrute poder estar en esos sets con esas personas, tanto frente como fuera de cámara", agregó. "Al final creo que tiene que ver con el hecho de disfrutar mi trabajo, creo que es eso lo que conecta con la gente, que mi trabajo no es hacer mi trabajo, sino disfrutarlo mientras lo hago". Con 35 años de carrera artística y 42 de vida, Osvaldo Benavides, quien actualmente participa en la serie The good Doctor, hace una reflexión personal. "En lo que llevo trabajando desde hace un par de años, o de un tiempo para acá es que hay que seguir creciendo, hay que seguir estudiándote, conociéndote, para poder ser cada vez más felices, creo que ese es el trabajo", reveló. "Sé que tengo que ser feliz y valorar todo lo que tengo", Osvaldo Benavides "Me considero una persona afortunada porque tengo alimento, tengo techo, tengo trabajo. Sé que soy muy afortunado; soy consciente de la situación qué hay debajo de mí. Por eso sé que tengo que ser feliz y valorar todo lo que tengo, y además, de alguna manera, poderlo compartir. No solo enseñándole a mis hijos como creo se debe vivir bajo el ejemplo, sino también compartiendo todas las bendiciones que me ha dado la vida para la gente que no tiene la misma suerte", concluyó.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Osvaldo Benavides sobre La suerte de Loli: "El reto es proyecto a proyecto"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.