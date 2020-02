Operación pacífico se estrena como la ficción menos vista del prime time hispano La nueva superserie de Telemundo protagonizada por Majida Issa arrancó con menos fuerza de la esperada. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Operación pacífico, la apuesta más ambiciosa de Telemundo para esta temporada, debutó el pasado lunes 10 de febrero con menos fuerza de la esperada. A pesar de la intensa campaña de promoción que llevó a cabo la cadena de habla hispana y de las críticas tan positivas que recibió el primer capítulo en las redes sociales, la superserie que protagoniza Majida Issa, la inolvidable ‘Diabla’ de Sin senos sí hay paraíso, se estrenó como la ficción menos vista del prime time hispano. Image zoom Operación pacífico El drama policiaco que también encabezan Mark Tacher, Luciano D´Alessandro y Johanna Fadul apenas promedió durante su primer episodio 918 mil televidentes totales (P2+) y 456 mil adultos 18-49 años, viéndose superado cómodamente en audiencia por la nueva versión de Rubí (Univision), que en su misma franja horaria sedujo a 1,6 millones de televidentes (P2+) y 708 mil adultos 18-49 años, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. 10PM

2. Operación pacífico: 918 mil Con 1,7 millones de televidentes (P2+) la telenovela más vista el pasado lunes 10 de febrero fue la turca Amor eterno, que Univision transmite con gran éxito desde el año pasado a las 9 p.m., hora del Este; mientras que el segundo lugar fue para el melodrama mexicano Ringo que encabezan José Ron y Mariana Torres, seguida de cerca por la nueva versión de Rubí. Image zoom Amor eterno, la más vista Los programas más vistos (10 de febrero): 1. Amor eterno: 1,7 millones (P2+)

Filmada en México y Colombia, Operación pacifico narra la historia de Amalia Ortega (Majida Issa), una mujer valiente, esposa, madre y Capitán de la Unidad de Inteligencia Secreta de la Policía. El objetivo principal de Amalia es capturar a El Guapo (Bracho), un misterioso y poderoso narcotraficante mexicano por quien pondrá en riesgo su profesión, su vida y la de su familia. Solo su inagotable determinación la ayudará a completar la misión.

