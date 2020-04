Telemundo adelanta el final de Operación pacífico By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El sorpresivo anuncio que hizo ayer Telemundo sobre el regreso de La reina del sur a sus pantallas a partir del martes 21 de abril con una edición especial de la segunda temporada en el horario que actualmente ocupa Operación pacífico generó mucha incertidumbre entre los fieles seguidores de la superserie que protagonizan Majida Issa y Mark Tacher. Y es que el final de la ficción está programado para el viernes 17 de abril, sin embargo, se sabe desde un inicio que la superserie tiene 60 capítulos, que de emitirse en su totalidad se extenderían más allá de esa fecha ya que han salido al aire poco más de la mitad, concretamente 38. Si la trama que encabeza la inolvidable ‘Diabla’ de Sin senos si hay paraíso finaliza el 17 solo habría espacio para se emitieran únicamente 7 de los 22 episodios que faltarían. “¿La primera temporada de Operación pacífico no era que tenía 60 capítulos?”, preguntó un televidente de la superserie a través de las redes sociales de la ficción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¿Qué pasará con Operación pacífico? Ya el 21 pondrá Telemundo algo de La reina del sur 2 en ese horario, pero todavía faltarán capítulos de la serie, ¿qué pasará?”, escribió otra persona. People en Español se puso el pasado miércoles en contacto con la cadena de habla hispana para intentar salir de dudas, pero hasta la fecha no hemos obtenido contestación. La respuesta a este apresurado final quizá se encuentre en los discretos datos de audiencia que ha obtenido la superserie a lo largo de los dos meses que lleva al aire. La ficción, que se estrenó en febrero ante 918 mil televidentes (P2+), se ha mantenido desde su debut por debajo del millón (P2+), siendo con diferencia el espacio menos visto del prime time hispano, contando tanto las producciones de Telemundo como de Univision. Este martes 7 de abril, sin ir más lejos, la superserie apenas promedió 879 mil televidentes (P2+) frente al millón 300 mil televidentes que obtuvo en su mismo horario Sin miedo a la verdad (Univision). Advertisement

