Operación pacífico: así reaccionaron las redes sociales al primer capítulo de la nueva superserie de Telemundo El estreno anoche de la superserie protagonizada por Majida Issa, la inolvidable Diabla de Sin senos sí hay paraíso, dejó con muy buen sabor de boca al público. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una de las actrices colombianas más talentosas de su generación y una vez más lo demostró. Majida Issa arrancó anoche aplausos entre el público en su esperado regreso a las pantallas de Telemundo como protagonista de Operación pacífico, la nueva y ambiciosa superserie de la cadena de habla hispana en la que la reconocida intérprete colombiana deja a un lado las villanías de La diabla de Sin senos sí hay paraíso para interpretar a Amalia Ortega, una mujer valiente, esposa, madre y capitana de la Unidad de Inteligencia Secreta de la Policía que vive una doble vida. Image zoom Majida Issa en Operación pacífico El primer capítulo de la ficción que también encabezan Mark Tacher y Luciano D´Alessandro dejó con muy buen sabor de boca a los televidentes que sintonizaron anoche Telemundo para ver la superserie, como reflejan los comentarios que se vertieron a través de las redes sociales. “Me encantó, parecía una película de Hollywood y Majida Issa impecable”, se puede leer entre las decenas de comentarios que inundaron las redes tras su estreno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De principio a fin la acción fue la gran protagonista de este primer capítulo en el que Majida hace gala una vez más su capacidad camaleónica para interpretar todo tipo de personajes. Image zoom Majida Issa en Operación pacífico “Quedé emocionada con este primer capítulo. Estoy ansiosa por ver el que sigue”, comentó otro televidente que siguió con mucho entusiasmo el estreno de la superserie. “Superó mis expectativas, emocionante de principio a fin”, opinó otra persona. Da un giro a la narrativa La superserie, que también marca el regreso a Telemundo de Johanna Fadul, la inolvidable hija de La diabla en Sin senos sí hay paraíso, cuenta en esta ocasión la historia desde la perspectiva de los que hacen el bien mientras luchan por la justicia y poner fin a la corrupción. Image zoom Majida Issa y Johanna Fadul en Operación pacífico “En Operación pacífico vamos a ver el otro lado de la moneda y los espectadores tendrán la oportunidad de conocer a los héroes que luchan por la justicia y ponerle fin a la corrupción”, avanzaba su protagonista meses atrás por medio de un comunicado de prensa. Operación pacífico se transmite de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement

