Operación pacífico, la nueva superserie de Telemundo Conoce a los protagonistas de la nueva ficción estelar de la cadena de habla hispana que aterrizará en el prime time hispano en 2020. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las superseries prometen seguir dando guerra en el prime time de Telemundo. La cadena de habla hispana anunció oficialmente el inicio de grabaciones de Operación Pacífico, una de sus nuevas y ambiciosas apuestas en materia de ficción para el primer trimestre del próximo año que promete repetir el éxito de El señor de los cielos. La historia, que comenzó a tomar forma hace varios meses en Colombia, marca el regreso a la televisión de habla hispana de la actriz colombiana Majida Issa, quien diera vida durante tres temporadas a ‘La diabla' en la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso. "Señoras y señores esta historia es absolutamente hermosa, profunda, vertiginosa, emocionante, estremecedora… Ya les queremos contar todo", expresó emocionada la intérprete de 38 años recientemente a través de sus redes sociales. La actriz compartirá créditos en esta nueva superserie con el galán mexicano Mark Tacher, quien dio vida a Alejandro Alcalá en la segunda temporada de La reina del sur. "El comienzo de una nueva aventura. Grandes compañeros y una historia excepcional. Una apología al triunfo. No se la pueden perder", escribió por su parte el intérprete mexicano. El triángulo protagónico de esta historia lo completa el actor venezolano Luciano D´Alessandro, quien diera vida a Román en la exitosa telenovela Mi gorda bella. "Para el 2020 por Telemundo se viene un gran proyecto", aseguró Alessandro en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Operación pacífico, que también contará con la actuación de Johanna Fadul, quien diera vida a la hija de La diabla en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, narra la historia de Amalia Ortega (Majida), una destacada y brillante agente federal de la unidad secreta de investigación de la Policía Nacional que tiene la misión y el objetivo personal de capturar a ‘El Guapo', uno de los últimos traficantes de droga en la frontera norte de México. Para lograrlo, Amalia deberá infiltrarse no sólo en las redes del narcotráfico, sino también en las redes de corrupción de los más altos niveles del poder en su país, jugándose en ello su propia vida y la de su familia. La superserie se estrenará el próximo año por Telemundo en horario estelar. Advertisement

