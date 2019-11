Operación pacífico, conoce al elenco completo de la nueva superserie de Telemundo By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La cadena de habla hispana presentó este miércoles en exclusiva a través de People en Español al reparto de su nueva ficción estelar que encabezan Majida Issa y Mark Tacher. ¡Conócelo! Empezar galería Revelan elenco Image zoom Cortesía TELEMUNDO Telemundo presentó este miércoles de manera oficial a través de People en Español al elenco completo de su nueva superserie: Operación pacífico. Filmada en México y Colombia, este drama político de 60 capítulos cuenta una historia original basada en hechos reales desarrollada por Alberto ‘Albatros’ González y dirigiada por Diego Mejía y Mónica Botero. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Esperado regreso Image zoom Cortesía TELEMUNDO La superserie marca el regreso a la televisión de habla hispana de Majida Issa, la inolvidable ‘Diabla’ de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso. 2 de 11 Applications Ver Todo Nuevo reto Image zoom Cortesía TELEMUNDO La actriz colombiana deja a un lado las villanías de ‘La diabla’ para interpretar a Amalia Ortega, una esposa, madre y capitana de la Unidad Secreta de Inteligencia de la Policía que pondrá en riesgo su carrera, su vida y la de su familia en su intento por capturar al Guapo, un misterioso y poderoso narcotraficante. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Emocionada Image zoom Cortesía TELEMUNDO “Esta historia es absolutamente hermosa, profunda, vertiginosa, emocionante, estremecedora”, contaba recientemente Majida a través de sus redes sociales. 4 de 11 Applications Ver Todo El galán Image zoom Cortesía TELEMUNDO La intérprete de 38 años tendrá como galán en esta historia al actor mexicano Mark Tacher, quien dará vida a un policía de nombre Gabriel Pedraza. 5 de 11 Applications Ver Todo La otra cara Image zoom Cortesía TELEMUNDO “Telemundo está mostrando otra cara de la moneda, que es la cara de los policías. Veremos la historia de tres policías, uno mexicano una colombiana y un estadounidense, que se juntan para atrapar a un narcotraficante que todo el mundo cree que no existe”, adelantaba recientemente Tacher a People en Español. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement El malo Image zoom Cortesía TELEMUNDO El triángulo protagónico lo completa el actor venezolano Luciano D´Alessandro, quien se adentra en la piel del Jorge Camacho, el esposo del personaje que interpreta Majida, un abogado corrupto y sin escrúpulos. 7 de 11 Applications Ver Todo Caras conocidas Image zoom Cortesía TELEMUNDO El elenco protagónico de la superserie lo completan Julio Bracho (Fugitiva), Christian Tappan (La reina del sur), Johanna Fadul (Sin senos si hay paraíso), Emmanuel Orenday (La reina del sur), Cynthia Alesco (La reina del sur), Klemen Novak (The Americans), Ernesto Benjumea (Pablo Escobar: el Patrón del mal) y Shany Nadan (Bolívar). 8 de 11 Applications Ver Todo Más elenco Image zoom Cortesía TELEMUNDO La ficción también cuenta con la participación especial del actor colombiano Jorge Enrique Abello, el inolvidable protagonista de Yo soy Betty la fea, así como con las actuaciones de Antonio de la Vega (Texas Rising), Jorge Zárate (Señora Acero), Oscar Borda, Luigi Aicardi, Katherine Velez, Diana Wiswell y Lina Cardona. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¿Te la vas a perder? Image zoom Cortesía TELEMUNDO Este drama político se estrenará el próximo año por telemundo. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

